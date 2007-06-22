Томенко о неприкосновенности, ”пионерах” и политическом велосипеде

Заместитель председателя Верховной Рады V созыва Николай ТОМЕНКО заявляет о необходимости отказаться от попыток манипулирования темой депутатской неприкосновенности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Необходимо отказаться от манипулирования темой депутатской неприкосновенности, а сегодняшние инициативы политиков и государственных деятелей выступить «пионерами» в деле отмены депутатской неприкосновенности давно можно было бы реализовать», - считает Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что эта тема активно использовалась в разные периоды украинской политической истории не один раз. Как известно, политики из нынешней оппозиции, которые сейчас входят в БЮТ (в частности, представители партии «Реформы и Порядок») активно выступали с идеей отмены депутатской неприкосновенности в предыдущих созывах Верховной Рады. Эта тема стала предметом широкой дискуссии и референдума 2000 года, инициированного Леонидом КУЧМОЙ. Тогда на референдуме была поддержана отмена неприкосновенности для депутатов Верховной Рады, однако в этом вопросе, кроме заявлений политиков, реальных действий не было.

«Последняя же попытка отменить депутатскую неприкосновенность была сделана фракцией БЮТ в начале работы парламента V созыва. Однако тогда к депутатским подписям Блока Юлии Тимошенко не присоединились депутаты ни одной из политических сил. Для внесения же изменений в Конституцию (а именно таким образом можно решить вопрос депутатской неприкосновенности) должны подать не менее трети состава парламента (150 депутатов). В дальнейшем законопроект должен быть одобрен 226, а на следующей сессии Верховной Рады – 300 голосами», - напомнил Н.ТОМЕНКО.

«Очевидно, что в нынешней дискуссии относительно отмены депутатской неприкосновенности не стоит выдумывать «украинский политический велосипед», а просто выполнить вышеупомянутую конституционную процедуру», - считает он. «То, что Президент и «Наша Украина», а также другие партии готовы сейчас поддержать идею, которую раньше высказывал БЮТ и другие политические силы, можно только приветствовать. В то же время, не стоит «играться» в своеобразные игры вокруг депутатской неприкосновенности, а реально решать эту насущную проблему», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Поэтому, по его мнению, всевозможные идеи, пожелания или декларации политиков относительно лишения депутатской неприкосновенности в данных условиях ничего не означают. Необходимы будут 150 подписей для внесения законопроекта в следующем составе Верховной Рады, а впоследствии поддержка его конституционным большинством.

Что же касается неодобрения этой идеи партиями, которые входят сейчас в коалицию, то это, по мнению Н.ТОМЕНКО, может свидетельствовать об их опасении работать в следующем парламенте в статусе оппозиции без депутатской неприкосновенности.

В то же время он обратил внимание на то, что депутаты V созыва от фракций БЮТ и «Нашей Украины» добровольно отказались от депутатских полномочий и ведут сейчас избирательную кампанию не как народные депутаты, а как политики без депутатской неприкосновенности.