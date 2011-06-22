Люди Тягнибока дежурят в «стратегических местах» Львова

Сегодня с 4-х часов утра представители Всеукраинского объединения «Свобода» осуществляют дежурство во всех местах, где традиционно во Львове представители левых сил проводят свои акции 9 мая и 22 июня.

Об этом сообщил УНИАН председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Руслан КОШУЛИНСКИЙ.

Как отметил Р.КОШУЛИНСКИЙ, десятки «свободовцев», среди которых депутаты областной, городской и районных советов с самого утра возле Монументу Славы на Марсовом поле, возле Холма Славы и в других местах захоронений воинов красной армии «осуществляют контроль над выполнением решения суда о запрещении проведения 22 июня во Львове каких-либо массовых акций».

Также Р.КОШУЛИНСКИЙ отметил, что на данное время никаких нарушений со стороны представителей левых сил они не зафиксировали и продолжают наблюдать за тем, как представители Львовской организации Коммунистической партии Украины, областной организации Антифашистского комитета, ветеранских организаций возлагают венки и цветы к Вечному огню и Аллее Героев Советского Союза на Холме Славы.

«События 9 мая дали хороший урок властям и правоохранителям качественно воплощать в жизнь решения и волю общества по решениям суда и проводить соответствующую работу по его соблюдению», - отметил Р.КОШУЛИНСКИЙ. Он также подчеркнул то, что сегодня на Холме Славы рядом бесконфликтно находятся жители Львова с георгиевскими лентами и желто-голубыми бантами на груди. «Как видите, сегодня граждане имеют возможность каждый по-своему выразить позицию к 22 июня – началу войны», - отметил представитель «Свободы».