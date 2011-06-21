Янукович: Украина не собиралась, и не собирается вступать в НАТО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина не планировала и не будет планировать присоединяться к НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Страсбурге.

«Наша позиция остается неизменной. Мы были, есть и будем внеблоковой страной, как определил это закон о принципах внутренней и внешней политики», - сказал Президент.

По его словам, сотрудничество Украины с НАТО будет продолжаться и отвечать требованиям времени. «Что касается ПРО, мы не собирались, не собираемся и, убежден, не будем собираться быть участниками строительства этой системы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, по его словам, сотрудничество с НАТО, как Украины, так и России будет всегда идти на пользу системе европейской безопасности.