«Еврейский» митинг во Львове готовится в тех же кабинетах, что и на 9 мая

В то время как господин Янукович в Страсбурге рассказывает о развитии демократии в Украине, конкретные технологи, не чуждые его ближайшему окружению, готовят на 22 июня очередную провокацию в Львове… Роли расписаны и разучены, телекамеры настроены, карманные политики ждут команды – клеймить, обличать, вонять…

Группа товарищей из Одессы (финансируемая теми же организациями, что и группа товарищей, которая 9 мая во Львове «убирала могил» и делала из львовских стариков пушечной мясо для провокаций) снова хочет приехать во Львов.

«Поубирав 9 мая могилки» (потоптавшись по ним), родив тему фашизма во Львове, пророссийская публика решила эту тему «углубить и продолжить». На сей раз «актуальными» стали вопросы коллаборационизма и антисемитизма. Теперь во Львов 22 июня везут группу якобы «евреев»... Ранее СМИ сообщили, что две одесские организации – «Евреи против Гурвица» и «Евреи против антисемитизма» планируют 22 июня во Львове проведение акции – митинга, который, согласно направленной в Львовский горсовет заявке, планируется с четырех часов утра до полуночи.

В тексте заявки говорится, что митинг посвящен памяти евреев, погибших от рук «нелюдей – украинских националистов, шухевичей, бандеровцев и прочих фашистских отбросов», а также против «политики фашизма, антисемитизма и холокоста проводимой властями г. Львова и Украины».

Надо отдать должное еврейской общине. Портал Еврейского евроазиатского конгресса провел серьезнейшее расследование, выясняя родословную двух упомянутых организаций. Результаты опубликовал на своем официальном сайте. Вердикт таков: упомянутые еврейские организации – не совсем евреи. «Реальное руководство в этих организациях, созданных исключительно в политтехнологических целях, осуществляют отнюдь не евреи, а люди, имеющие непосредственное отношение к радикальным русским националистическим группировкам, активно использующим откровенно антисемитскую риторику», – пишут на сайте. А изучая биографию одного из организаторов акции, делают вывод, что «деятельность одесского городского сумасшедшего и антисемита, пытающегося выступать от имени евреев, была бы забавна, если бы не была частью гораздо более утонченных политтехнологических схем, имеющих высокопоставленных заказчиков и профессиональных организаторов». В тексте расследования есть и четкое указание, что организаторы акции «финансируются местным бизнесменом, депутатом горсовета, лидером экстремистской пророссийской группировки «Родина», основным организатором львовских провокаций 9 мая Игорем Марковым. Хорошо «отработав» в прошлом году на местных выборах, на наших глазах антисемиты, национал-радикалы, сталинисты и просто сумасшедшие выходят на всеукраинскую арену, и важно четко осознавать, с кем мы имеем дело в этом случае и не поддаваться на провокации».

Мы попросили прокомментировать готовящиеся события известных в Украине еврейских деятелей, политтехнологов. А также задали вопрос лидеру «Свободы» Олегу Тягнибоку, готовы ли свободовцы отреагировать на провокацию так, чтобы не оказаться массой для манипулирования со стороны ее заказчиков.

Яков Дов Блайх, раввин, один из учредителей Еврейской конфедерации Украины:

ОДЕССИТЫ, СОБИРАЯСЬ ВО ЛЬВОВ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ ИМЕНАМИ ЕВРЕЕВ

Ни одну из организаций, которая приедет во Львов, не знает еврейская община. Но если они хотели почтить память евреев, то это надо было делать соответствующим образом. Провокациями невозможно почтить память.

Прошло 70 лет с начала войны, но история так и не дала однозначного ответа о том, что произошло в Украине. Есть люди, которые обвиняют украинских националистов в коллаборационизме и сотрудничестве с фашистами. Многие украинские националистические организации отрицают это как факт. Но правда в том, что есть люди, которые делают много хорошего, чтобы выйти с пониманием и примирением. В Германии проводится форум, в том числе и по нашей инициативе, который учит бережному отношению к памяти и истории. Это то, что делают не политики, а историки.

Но есть силы в России, которые хотят спровоцировать проблемы. Наверное, есть у них какой-то интерес в этом. В Украине люди живут мирно. Я думаю, что нам 22 июня (особенно после событий 9 мая) нужно сосредоточиться на спокойных мерах, чтобы почтить память тех, кто погиб на фронте и не на фронте, и евреев и неевреев. Не должно быть места провокациям. Тем более это недопустимо, когда речь идет о внешнем финансировании провокаций. Это – аморально. Это неправильно. Так не должно быть.

Мы взрослые люди. Прошло 70 лет. Мы должны сделать шаг назад и взглянуть на факты и эмоции. Одесситы злоупотребляют именами евреев. Однозначно, это делает не еврейская община. Вряд ли среди организаторов есть евреи. Хотя, может быть, и найдут какого-то еврея, готового продаться для этой акции. Там не будет никого из руководства украинской или одесской еврейской общины. То, что готовятся сделать, даже немного страшно.

Александр Фельдман, народный депутат Украины, президент «Украинского еврейского комитета»:

ЭТО ГРУБАЯ ПОПЫТКА ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ ЕВРЕЙСКУЮ ОБЩИНУ

«Еврейские» организации, которые подали заявку на проведение 22 июня митинга во Львове – провокаторы. И все легитимные еврейские организации должны публично осудить подобные политические спекуляции.

Такие провокационные акции не имеют ничего общего ни с еврейской общиной, ни с борьбой с антисемитизмом и фашизмом, ни с поминовением памяти жертв Великой Отечественной войны.

Это грубая попытка дискредитировать еврейскую общину, втянуть Украину в раскручивание межрегионального и межнационального противостояния.

Леонид Финберг, директор Центра иудаистики:

ПРОВОКАЦИЯ ДЕЛАЕТСЯ ОТ ИМЕНИ ЕВРЕЕВ, НО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЕВРЕЯМ НЕ ИМЕЕТ

Мы, Евроазиатский еврейский конгресс и Ассоциация еврейских общин на днях сделали большое заявление. Ассоциация еврейских организаций и общин Украины (объединяет 266 организаций из 90 городов) осудила попытку использования трагической даты скорби и памяти в политических целях.

Ясно, что во Львове готовится провокация. Она делается от имени евреев, но никакого отношения к евреям не имеет. Никаких полномочий у этих людей нет. С тем же основанием они могли выступить от имени французов, космонавтов. Провокаторы не имеют имени. У них одно имя и одна фамилия: провокаторы. Для нас очевидно, что это грязная политтехнология.

Мы привыкли, что еврейская тема разыгрывается разными политтехнологами. Никаких сомнений, что это то же самое, готовится технология, независимо от того, являются ли этническими евреями люди, которые ими представляются. По нашим данным, не являются. Очевидный почерк провокаторов.

Евреи готовы присоединиться к любым акциям поминания жертв Второй мировой войны. Во Львов же едут люди, которые прославились кощунственными попытками прославить Сталина и даже антисемитизмом... Украина имеет демократический опыт решения самых сложных проблем. У нее есть опыт примирения и взаимопонимания, и тут живут люди, которые хотят примирения и понимания.

Отдельно хочу сказать о Львове. Самые активные совместные еврейско-украинские и украинско-еврейские акции мы проводили именно с галицкими и львовскими интеллектуалами. Мы издали много книг совместно с Украинским католическим университетом, проводили десятки совместных конференций со львовскими изданиями и фондами, а также специальные мероприятия по увековечению памяти. Люди демократической формации и интеллектуалы сотрудничают.

Но политики организуют провокации независимо от того, что мы делаем.

Все эти акции-провокации забудутся. Люди, которые их делают. – геростраты. А в истории останется то, что создано. Я благодарен моим львовским, ивано-франковским, московским и парижским коллегам за то, что мы делаем.

Александр Черненко, председатель Комитета избирателей Украины:

СЦЕНАРИЙ НАПИСАН В ТОМ ЖЕ КАБИНЕТЕ, ЧТО И 9 МАЯ

Идея продолжить провокации во Львове родилась после 9 мая. Туда собирались ехать многие горячие головы, включая главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина. Но потом поостыли и решили, что делать этого не надо. Те, кто заявил о своей поездке сейчас, две упомянутые организации – известные провокаторы, о них много написано. Мы по своей линии сталкивались с ними во время местных выборов. Все черные технологии, которые применялись в Одессе, делались от имени этих организаций. Они – искусственные, но их цель – делать черную работу для заказчика.

В случае их приезда важно, чтобы некоторые политические силы Львова не стали участниками акции.

Провокация всегда удачная, когда на нее ведется тот, на кого она рассчитана. Если провокацию игнорируют, то она провальна. Я надеюсь, что тут хватит здравого смысла всем политикам. Если и в этот раз найдутся горячие головы, отвечающие гостям-одесситам, то значит, что сценарий и на 9 мая, и на 22 июня писался в одном кабинете, причем для обоих участников. Лучший способ встретить провокаторов – не заметить их.

Олег Тягнибок, лидер партии «Свобода»:

МЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ, ЧТОБЫ ПРОВОКАЦИИ НЕ БЫЛО

Мы как партия сделали все возможное, чтобы избежать провокации.

Прошла сессия облсовета, которая приняла решение, каким образом мы будем поминать погибших Галычины, в том числе и от рук НКВД.

Еврейские организации обратились к президенту не допустить приезда провокаторов.

Были проведены десятки встреч с властью, с правоохранительными органами, организованы общественные комитеты, в которые вошли представители всех партий, которые есть на Львовщине. Мы обсудили, каким образом все будет проходить. Эти мероприятия будут проходить с 22 по 28 июня. 22 июня пройдет панихида, вече-реквием. Если к нам приедут гости, мы будем рады, покажем тюрьму на Лонцкого, тюрьму на Бригитках и другие львовские тюрьмы. Из этих заведений с 22 по 28 июня 1941 года, когда советские войска отступали и еще не пришли гитлеровцы, вытаскивали изувеченные трупы. Это были жертвы НКВД. Мы все в этот день выйдем с фотографиями своих погибших родственников. Я тоже приду с фотографиями своих родственниками, замордованных в это время. Так сделают тысячи львовян.

У нас нет намерения никого трогать. Я уверен, что все обойдется. Мы сделали для этого все. Политикам нужно только проявить политическую волю и не допустить приезда.

Более того, если приедут гости, мы готовы отвезти их на заставу Лопатина (первая пограничная застава, которая приняла бой с немцами), а потом в урочище Салин, где НКВД-сты уничтожили пять тысяч мирных жителей. Но я верю, что в этот раз все обойдется без провокаций.

Много пишут, что во Львов хотели приехать несколько организаций, которые назывались еврейскими. Но еврейские общины говорят, что таких организаций не существует. То есть готовится приезд провокаторов, которых хорошо знает СБУ и другие правоохранители. Но задуманный нами формат проведения памятных дат не допускает возможности для провокации. Тем более что вот-вот должно быть вынесено решение суда. И я подозреваю, что суд запретит проведение любых мероприятий, кроме официальных.

Мы подготовились к дате. Теперь ответственность за исполнение решения суда должна лежать на власти.

Опрашивала Маша Мищенко