Больше 150 укранцев свели счеты с жизнью из-за кредитов

В ситуации, сложившейся в сфере финансовых услуг после девальвации гривни, необходимо найти компромисс между интересами кредиторов, государства - как регулятора финансовых рынков, и заемщиков. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на заседании рабочей группы по проблемам невозвращенных валютных кредитов.

Согласно данным, приведенным во время заседания рабочей группы, объем проблемных кредитов в банковской системе уже превысил 180 млрд. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета.

«Десятки тысяч заемщиков попали в положение, в котором они лишаются не только взятого в кредит жилья, но и всего имущества. В этой ситуации необходимо детально разобраться и найти компромисс между интересами кредиторов; государства, как регулятора финансовых рынков; и заемщиков», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

На рабочей группе выступили правозащитники, которые обобщили опыт юридической практики по проблемным кредитам. По их мнению, валютные кредиты, ипотечные займы и молодежные кредиты нередко выдавались банковскими учреждениями с нарушениями действующего законодательства Украины.

Свое мнение о проблеме высказали представители общественных организаций из Харькова, Киева, Одессы, Луцка, Лисичанска и Кременчуга. Они привели многочисленные примеры нарушения прав заемщиков со стороны банков. По их данным, банковские учреждения перед кризисом форсировали выдачу именно валютных кредитов, что привело к невозможности возврата средств после обвала гривни. В результате, в Украине зафиксировано более 150 случаев самоубийств людей, которых невозможность вернуть банковский кредит поставила в безвыходное положение.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в сложившейся ситуации необходимо разработать комплексный пакет мер для защиты интересов потребителей финансовых услуг, информирования граждан об их правах в этой сфере, а также законодательно урегулировать проблемные отношения в сфере ипотечного кредитования.

В частности, на заседании рабочей группы обсуждалось введение моратория на выселение людей из квартир за долги.