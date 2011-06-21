Генпрокурора просят разобраться с райсоветом и венгерским гимном

Председатель Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК направил депутатское обращение генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ, в котором просит внести протест на решение Береговского районного совета Закарпатской области об использовании национального гимна Венгрии во время проведения сессий совета.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре НРУ.

Б.ТАРАСЮК заметил, что в данном случае речь идет об использовании на официальном уровне в работе органа местного самоуправления наряду с государственной символикой Украины национальной символики другого государства, чем фактически искусственно провоцируется проблема сепаратизма. «Это решение районного совета противоречит Конституции Украины и законам Украины и является провокационным по своему содержанию», – отметил Б.ТАРАСЮК.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что это уже не первый случай откровенно провокационных действий со стороны органов местного самоуправления на территории Закарпатской области. Приблизительно в таком же духе Закарпатским областным советом на официальном уровне искусственно культивируется вопрос «русинства». Подобные процессы могут привести к созданию предпосылок для внутренней конфронтации как внутри одной из областей Украины, где исторически сложилось своеобразное сообщество людей разных национальностей, которые веками живут в мире и согласии, так и на территории других областей Украины», – говорится в депутатском обращении к генеральному прокурору.

Как сообщал УНИАН, 18 июня депутаты Береговского районного совета на Закарпатье приняли решение о том, чтобы начинать свои заседания с выполнения Государственного гимна Украины и венгерского национального гимна.