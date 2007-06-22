Онищук: максимум, на что могут рассчитывать депутаты от ПППУ – встреча с Шаповалом
14:27, 22 июня 2007Политика
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Нашеукраинец ссылается на закон
|Николай ОНИЩУК
Он отметил, что “после принятия Закона “О выборах народных депутатов” ЦИК до 2 августа утратила компетенцию принимать решение по “обнулению” списков или регистрации кандидатов в народные депутаты”.
Н.ОНИЩУК отмечает, что правовые отношения регулируются не желанием или нежеланием некоторых членов комиссии, а законом. “Максимум, на что могут рассчитывать депутаты от ПППУ – на встречу с председателем ЦИК Владимиром ШАПОВАЛОМ для разъяснения им этой нормы закона, - отметил Н.ОНИЩУК. По его словам, есть решение Печерского суда об исключении из списка кандидатов в депутаты от “Нашей Украины”, а соответственно и депутатов от ПППУ. “В данном случае решение суда – это закон”, - сказал он.
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