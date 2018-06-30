ВИП-пенсии: быть или не быть?

В стране обсуждают пенсионную реформу. Вице-премьер Сергей Тигипко честно отработал вечерние эфиры итоговых недельных программ и ток-шоу, пытаясь убедить телезрителей, что нужно проводить реформу, что вслед за увеличением пенсионного возраста будут созданы эффективные системы пенсионных накоплений. Правда, журналисты оппозиционных СМИ в своих программах язвительно интересовались, почему пенсионный возраст поднимают уже с июля, а системы накоплений будут создаваться только с осени. Одним из самых дискуссионных моментов публичного обсуждения реформы стало ограничение льготных пенсий. В первом чтении, при рассмотрении нового пенсионного закона содержалась статья, предполагающая ограничение льготных пенсий десятью прожиточными минимумами (до 7640 гривен). То есть не больше восьми тысяч для всех – и для уже имеющихся пенсионеров и для тех, кто им станет. Но во всех телепрограммах последних дней аудиторию готовили к мысли, что эту норму ликвидируют из готовящегося закона. То есть уже действующие льготные пенсии отменять не будут. Это – неконституционно. «Понимаете, было уже три решения Конституционного суда о том, что ограничивать уже действующие пенсии незаконно», – говорил в своих комментариях телеканалам вице-премьер Сергей Тигипко. По данным наших экспертов, которые в свое время сами готовили представление в КС на эту тему, было около десяти решений КС о том, что ограничивать льготные пенсии нельзя. И каждый раз КС давал эти толкование то разволновавшимся насчет своего содержания пенсионерам-судьям, то пенсионерам-прокурорам, то пенсионерам-нардепам. Ну, нельзя уменьшать пенсии. Все.

КТО ТАКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ-ЛЬГОТНИКИ И КАКАЯ У НИХ ПЕНСИЯ?

Заранее оговоримся. Вы не сможете найти в законах о госслужбе, о прокуратуре, и других пенсионных законах следы тех 15-20 тысячных и выше пенсий, получаемые бывшими сотрудниками этих служб. Вы просто запутаетесь в странных мизерных ставках 170-200 гривен и сухом перечислении каких-то надбавок. Предпринимаемые в разные годы попытки моих коллег добиться у Пенсионного фонда информации о суммах льготных пенсий не увенчались успехом. Поэтому, мы воспользуемся тем, что удавалось нарыть журналистам, о чем заявляли члены оппозиции, что анонимно рассказали наши эксперты, которые сами или уже являются или без пяти минут станут «льготными» пенсионерами. Общеизвестно, что нардепы, судьи, прокуроры, милиционеры получают льготные пенсии. То есть их пенсии - это 90% от заработка. По словам, одного давнего знакомого, работающего в органах прокуратуры, его коллеги-пенсионеры в райцентре получают от пяти до пятнадцати тысяч гривен пенсии, от восьми тысяч гривен - в областной прокуратуре. В генеральной прокуратуре следователи и начальники управления получают от восьми до шестнадцати тысяч гривен. Ну а пенсии высшего руководства – тайна для всех. (Приблизительно такая же картина по СБУ).

Нардепы-пенсионеры, по признанию одного моего старинного приятеля-пенсионера, получают порядка шестнадцати тысяч гривен пенсии.

Журналистам удалось записать анонимное признаниесотрудницы пенсионного фонда. Она назвала такие цифры спецпенсий.

Рекордсменом по размеру пенсии на ее участке является один прокурор: он получает больше 18 тыс. грн. в месяц. Большие пенсии (от 8 тыс. грн. и выше) у судей. Так же высокие пенсии у госслужащих, которые занимали высокие должности. Татьяна (так называли девушку) утверждала, что пенсии замминистров, начальников управлений, департаментов колеблются от 6 тыс. грн. до 15 тыс. грн. Высокопоставленные сотрудники Нацбанка могут получить и 30 тыс. грн. А вот «чернобыльцы», вопреки расхожему мнению, в среднем получают около 3,5 тыс. грн. Примерно, столько же – «научники». На тысячу меньше – журналисты государственных СМИ и госслужащие среднего звена.

Человек, более десяти лет работавший на госслужбе, рассказал автору этих строк, что при начислении пенсий в Верховной Раде учитывается масса доплат: за интенсивность, за выслугу лет, за работу с документами, за особенные заслуги, за секретность. Это все делается негласно. Когда намотать все эти доплаты к должностному окладу в две-три тысячи гривен, то на пенсию набегает от восьми до пятнадцати тысяч. По признанию этого же собеседника, при выходе на пенсию выплачивается единоразовое пособие в десять заработных плат. Если «правильно» оформить эти зарплаты, то единоразовая выплата может достигать ста тысяч гривен. В прессу просачиваются сведения о ВИП-пенсиях только когда эту информацию «сливают» политические друзья и соратники. Так, стало известно, что пенсия Владимира Стельмаха, экс-главы Нацбанка, составляет 130 тысяч гривен. Национальный банк вообще рекордсмен по пенсиям. Как выяснили журналисты, зарплата Олега Дащенко, бывшего исполнительного директора по вопросам налично-денежного оборота НБУ, составляла порядка 70 тысяч гривен, а значит, его пенсия равна примерно 50 тысячам гривен. Ходят легенды о пенсии бывшего спикера парламента, инвалида и «чернобыльца» Ивана Степановича Плюща: по одним данным она составляет 72 тыс. грн., по другим – 50 тыс. грн. Поскольку тема спецпенсий приобрела звучание, в начале года в прессе выступил Борис Зайчук, глава правления Пенсионного фонда. Целью господина Зайчука было снизить ажиотаж вокруг элитных пенсионеров.

– В Украине нет пенсий, превышающих 50 тыс. грн. Самая большая пенсия в Украине сейчас составляет немногим больше 45 тыс. грн. Это одна такая пенсия, ее получает летчик-испытатель, чернобылец, этот человек действительно заработал такую пенсию, - сказал Борис Зайчук.

Он добавил, что разговоры о пенсиях в размере около 100 тыс. грн. являются бессмысленными. «Люди, которые говорят о таких цифрах, наслушались горе-экспертов. Но эти эксперты никогда в жизни не держали в руках пенсионного формуляра, они даже не представляют, как пенсия начисляется. Они (эксперты – УНИАН) не знают, откуда оно берется, как исчисляется стаж, как выводится коэффициент, какие периоды оптимизации – они понятия не имеют», – говорил глава правления ПФ.

Не думаем, что глава ПФ был откровенен. Действительно, на законных основаниях невозможно начислить пенсию в 130 тысяч гривен. (К слову, Владимир Стельмах ни разу ни опроверг этой цифры, а в недавнем выпуске телепрограмм мои коллеги утверждали, что его декларация о зарплате бывшего главы НБУ вполне позволяла ему такую пенсию насчитывать). Но такие пенсии, как нам объяснили специалисты, можно получить, если есть специальные секретные распоряжения Кабмина или Президента.

Справка УНИАН: По данным ПФ, в 2010 году в Украине было 3 тыс. 850 пенсионеров, которые имеют пенсию в размере более 10 тыс. грн. Из них 1 тысяча – это Герои Советского Союза, Герои Украины, Герои социалистического труда, кавалеры четырех медалей «За отвагу», полные кавалеры Ордена Славы, которые и получают соответствующие надбавки к пенсии. В число 3,85 тыс. пенсионеров с пенсией более 10 тыс. грн. входит и 961 народный депутат. Средняя пенсия у народных депутатов составляет 13,5 тыс. грн.

ЧТО ВЫШЕ: ДУХ ЗАКОНА ИЛИ БУКВА ЗАКОНА?

Все время, пока обсуждается введение пенсионной реформы, не стихают дебаты на тему социальной справедливости, дискриминации, и рассуждения, какой должна быть разница в спецпенсии и обычной, чтобы это не было оскорбительно для тех, у кого пенсия нельготная. На работе я встречалась с глубоко уважаемыми мной людьми, которые получают ту самую депутатскую пенсию (они просили не называть их имен), и которые немало сделали для этой страны и их аргументы звучали убедительно.

– Послушайте. Нет никакой дискриминации в начислении пенсий. Если есть разные пенсионные законы, есть разные жизненные пути, то тогда закономерно, что есть разные пенсии. Почему у меня пенсия большая? Потому что по жизни у меня было много больше ограничений. Кто знает, если бы я знал, что пенсионная система будет меняться, я бы занялся бизнесом и по-другому строил свой путь. Но сегодня отыгрывать уже действующие пенсии нельзя. И вообще есть полтора десятка законов, дающих всякие надбавки, формирующих пенсии. «Про Нацбанк», «Про дипломатическую службу», «Про научную деятельность», почему именно к нардепам такое внимание? Да что значат наши пенсии на фоне списания долгов ТКЕ и покупки вышки с переплатой в 150 миллионов? – спрашивал один мой старый друг.

– Что такое три восемьсот льготных пенсионеров? Это в масштабах целой Украины, на фоне 13,7 млн. пенсионеров в экономическом плане нам ничего не даст, – убеждал в свое время глава ПФ Борис Зайчук.

Эти люди были правы.

Потом я приходила домой, и в окно квартиры на моем первом этаже доносились разговоры стариков дома. Они получают свою тысячу гривен и как дети войны пытаются отсудить у Пенсионного Фонда своих двести-триста гривен надбавки плюс то, что им недоплатили за два-три года. Эта надбавка де-юре действует, но ее не выплачивают. Они бурно обсуждали, стоит ли брать адвоката, поскольку если адвокат заберет пять тысяч гривен – все то, что им государство недоплатило за три года, а то они умрут и не будут получать надбавки, то получится, что силы будут потрачены даром. И они снова кляли власть и тех нечестных чиновников, которые пьют их кровь в госучреждениях, а потом получают льготные пенсии.

И эти старики тоже были правы.

У возникновения специальных пенсий есть своя история. Хороша она или плоха, справедлива или нет, оставим вопрос исследователям. Но по-моему, если государство идет по пути такой дифференциации пенсий, ничто не должно быть скрыто от общества. Давая большую пенсию, держава должна уметь объяснить, почему она дает такую пенсию. И еще государство не должно стесняться называть имена тех, кому она их дает. Скрывать и врать, как это практикуется, это не менее отвратительно, чем платить кому-то в 50 раз больше. По Конституции отменять действующие пенсии нельзя. Да и не будут льготные пенсионеры из КС отменять пенсии нардепам. ВИП-льготник ВИП-льготника не обидит. В противном случае, все секвестированные ВИП-персоны завалят суды исками, и, возвращая льготные пенсии, судьи (будущие вип-пенсионеры) неслабо заработают. Но ликвидация этой разницы между простой и льготной ренсиями - условие жизненно необходимое нынешней власти. Нас уже почти убедили, что без повышения пенсионного возраста Украина не выживет. Но если власть оставит ВИП-пенсии и для будущих пенсионеров, то она просто потеряет остатки общественного доверия.

Маша Мищенко