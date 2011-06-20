Янукович: мы отказались от вступления в НАТО и правильно сделали

Ровно год назад “мы абсолютно сознательно отказались от идеи вступления в НАТО” и с того времени “мы убедились в правильности этого шага”.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью газете «Правда» (Словакия) Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос, почему Украина отказалась от вступления в НАТО и больше ли ее устраивает внеблоковый статус.

Он отметил, что “благодаря этому мы смогли преодолеть никому ненужную напряженность в отношениях с Россией” и что неучастие в блоках позволяет Украине проводить сбалансированную политику. “Возможности Украины как страны, делающий важный вклад в безопасность и стабильность в Европе, только растут”, - отметил он.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что “никоим образом мы не отказываемся от конструктивного сотрудничества с НАТО”. “Выполнение годового Национального плана нашего сотрудничества с НАТО помогает переменам внутри страны. Это помогает нам в реформировании армии, направленном на достижение стандартов Альянса”, - сказал глава государства. При этом он подчеркнул, что “мы и в дальнейшем будем продолжать участие в важных операциях НАТО”.

Отвечая на вопрос: “Существует много спекуляций о возможном возвращении Украины в объятия старшего и опытного брата на Востоке?”, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что “в жизни мы всегда должны исходить из реальности”, поскольку Россия – “наш сосед и естественный партнер”.

“Когда мы пришли к власти, первой задачей нашей команды была нормализация отношений с Россией. Прежняя атмосфера мешала отношениям не только наших народов, но и всей Европе”, - сказал он. При этом отметил: “Скажу откровенно: возвращение к нормальным отношениям стоило больших усилий и тяжелой работы с обеих сторон”. “Мы благодарны российским партнерам за их вклад в совместный поиск выхода”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.