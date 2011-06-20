Иващенко в СИЗО не узнал Луценко

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не понимает, почему бывшего в.и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО держат под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам сегодня во время перерыва в судебном заседании.

«Когда меня три дня назад переводили из одного помещения в другое, я встретился с ИВАЩЕНКО. Человек в чрезвычайно плохом состоянии. Сейчас он выглядит так, как я после выхода из голодовки. Он меня даже не узнал», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, жизнь В.ИВАЩЕНКО под угрозой. «Это человек, жизнь которого под угрозой, у которого отнимаются ноги. Я понимаю, почему меня держат, но зачем издеваться над ИВАЩЕНКО? Это - дикое варварство. Его доводят до критического предела», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 июня В.ИВАЩЕНКО, который обвиняется в совершении служебного преступления, объявил бессрочное голодовку в знак протеста против предубежденности коллегии судей Печерского районного суда Киева, которую возглавляет судья Сергей ВОВК.

Это заявление В.ИВАЩЕНКО сделал в тот день в зале судебного заседания после того, как судья в очередной раз отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения из-за резкого ухудшения состояния здоровья и необходимости провести соответствующее лечение.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО. Для него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судномеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и содействии в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.