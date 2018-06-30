Вехи недели. Реформа с отвращением и диагноз от «Фридом Хаус»

КС помог коммунистам, признав неконституционным использование «знамени Победы»… Тимошенко никуда не пускают, но она не прекращает критиковать…

Реформируя с отвращением

Звездный час Сергея Тигипко, недавно угрожавшего уйти в отставку в случае отказа от пенсионной реформы, похоже, наступил. Штатный реформатор правительства Азарова презентовал многострадальный проект пенсионной реформы, за который «с отвращением», по словам Владимира Литвина, проголосовали 245 парламентариев. Если тенденция сохранится, то Украина имеет возможность этим летом получить не только пенсионную реформу, но и новый транш кредита МВФ. Эти полтора-два миллиарда должны послужить подтверждением эффективности экономической политики украинской власти. Как ни странно – вопреки заверениям Николая Азарова, утверждавшего, что может обойтись без МВФ-овских средств.

Пенсионная реформа – пожалуй, это первое непопулярное решение за время пребывания Виктора Януковича в президентском кресле. Доподлинно неизвестно, какие аргументы использовал глава государства, чтобы склонить своих парламентских сторонников к поддержке преобразований системы пенсионного обеспечения, но на фракции коммунистов и БЮТ-Батькивщина они не подействовали.

О «самой принципиальной партии страны» - чуть ниже. Что касается «сердечников», то на фоне охватившей украинское общество политической апатии и разголосицы слуг народа Юлия Тимошенко приняла в целом правильное решение: критиковать все без исключения инициативы власти и обещать кардинальные изменения к лучшему сразу после того, как государственный штурвал окажется в ее руках. Оно и понятно: организовать летом многочисленный «марш пустых кастрюль» - неподъемная задача. Поэтому Юлия Владимировна, словно хороший фельетонист, пока отвешивает в адрес своего главного оппонента – Виктора Януковича – нелицеприятные оценки.

Получается довольно убедительно для многих, особенно для Генеральной прокуратуры. Следователи ГПУ успели передать в суд дело по газовым соглашениям и наотрез отказались отпускать лидера «Батькивщины» на сессию ПАСЕ в Страсбург и саммит Европейской народной партии в Брюссель.

Диагноз от Freedom House

Тем временем организация Freedom House в своем отчете фактически поставила диагноз состоянию украинской демократии, констатировав концентрацию государственной власти в одних руках, неадекватные действия спецслужб и подконтрольный характер работы средств массовой информации.

Виктор Янукович пообещал ключевые положения доклада учесть, заверив, что внимательно его изучил. Профессионально недоверчивым международным правозащитникам остается уповать на президентское слово и его готовность адекватно реагировать на нелицеприятную критику. Заметим, что ранее подобным конструктивным подходом Виктор Федорович не отличался.

Коммунисты на подтанцовке

Власть помогла младшим политическим партнерам из КПУ: Конституционный суд принял решение о незаконности использовании «копии знамени Победы» как раз перед 44-м съездом соратников Петра Симоненко. Бессменный первый секретарь ЦК КПУ в эфире Первого национального телеканала (демонстрация государственным ТВ плюрализма мнений или выброшенные деньги спонсоров – решайте сами) обличал власть с видом записного оппозиционера, но из парламентского большинства коммунисты почему-то выходить отказались. Видимо, они приберегают этот «ход конем» на осень, когда экономическая ситуация может ухудшиться.

Правда, большинство политических экспертов от наслаждающихся раздвоением собственного сознания коммунистов уже ничего хорошего не ждут: за годы существования партия так и не сумела стать самостоятельной, а не подконтрольной Москве единицей.

Евгений Магда