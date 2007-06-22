Кучма и его гости на презентации новой книги экс-президента (5 фото)

Бывший президент Украины Леонид КУЧМА сегодня презентовал свою книгу «После Майдана». Презентация состоялась в Фонде Леонида Кучмы «Украина». Книга основана на дневниковых записях бывшего главы государства, которые он вел в течение 2005-2006 гг.

Л.КУЧМА в книге анализирует текущие политические события в Украине и в мире, вспоминает прошлое, рассказывает о встречах с лидерами разных стран: Борисом Ельциным, Владимиром ПУТИНЫМ, Иоанном Павлом II, Сильвио БЕРЛУСКОНИ, Гельмутом КОЛЕМ, Франсуа Миттераном, ЦЗЯН Цземинем, Уго ЧАВЕСОМ и многими другими.

Тираж книги 20 тысяч экземпляров, из которых три тысячи будут предоставлены для благотворительной деятельности фонда «Украина».

Во время презентации Л.КУЧМА отметил, что после написания своей первой книги («Украина не Россия» - УНИАН) зарекался возвращаться к такому творчеству, однако, по его словам, «революция сделала изменения во всей жизни, взглядах».

Фото Анатолия Бовта / УНИАН