Суд не захотел «ссориться» с Луганским облсоветом из-за русского языка

Луганский окружной административный суд отклонил иск председателя Луганской областной организации УНП Валентина ТКАЛИЧА к Луганскому областному совету с требованием признать недействительным разрешение облсовета на официальное использование русского языка на территории области.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня, 17 июня.

По словам представителя облсовета в суде - советника председателя облсовета по юридическим вопросам Александра ЮРЧЕНКО, решение облсовета «носит исключительно информационный характер», а значит, «оснований подавать иск не было, поскольку права не нарушены».

В свою очередь В.ТКАЛИЧ заявлял, что в этом решении облсовета есть основания для «использования русского языка как второго государственного на территории Луганской области».

Как сообщалось, 27 мая Луганский облсовет принял решение о "Реализации конституционных прав граждан на свободное использование русского языка и языков других нацменьшинств" и “рекомендовал” руководителям всех учреждений использовать русский язык наряду с государственным.

В 2006 году Луганский облсовет уже делал попытку утвердить русский язык “региональный”, однако решение было обжаловано в суде. Теперь депутаты приняли решение с другой юридической формулировкой.

УНП считает решение Луганского облсовета “О реализации конституционных прав граждан на свободное использование русского языка и языков других нацменьшинств” провокацией и требует досрочного его роспуска.