Отныне украинцев будут пускать в Словакию без виз до 90 дней

Жители пограничных со Словакией территорий смогут находиться на ее территории до 90 дней без виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в соглашении между Украиной и Словацкой Республикой о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о местном пограничном движении, подписанном сегодня в Братиславе в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Словацкой Республики Ивана ГАШПАРОВИЧА.

Положениями соглашения предусматривается увеличение срока непрерывного пребывания граждан обеих стран в пограничных зонах государств с 30 до 90 дней в течение 180 дней, вводится бесплатный порядок оформления разрешений компетентных органов сторон на местное пограничное движение, а также уменьшение срока рассмотрения заявлений граждан об оформлении указанных разрешений с 60 до 30 дней.

Реализация положений соглашения будет способствовать дальнейшему развитию контактов между жителями пограничных районов обоих государств и будет обеспечивать улучшение условий поездок граждан Украины в Словакию в режиме местного пограничного движения.

Указанное соглашение является первым двусторонним международным документом, которым вносятся изменения в существующие двусторонние соглашения о местном пограничном движении, заключенные Украиной с государствами Европейского Союза.