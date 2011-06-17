Янукович ветировал изменения к закону о госзакупках

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ воспользовался правом вето в отношении Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок" (№7532), который был принят 17 мая 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Вместе с этим, В.ЯНУКОВИЧ подал в парламент свои предложения к документу.

В частности, Президент считает, что предложенные изменения существенно ограничивают сферу применения Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок".

По мнению Президента, предложения по изъятию из сферы действия закона закупок, которые осуществляются за средства предприятий государственного и коммунального секторов экономики, не отвечают европейским стандарты, международным обязательствам Украины относительно адаптации ее законодательства к законодательству ЕС.

“Существенное расширение перечня случаев, на которые не будет распространяться действие закона, а следовательно, и процедуры закупки, может привести к ограничению конкуренции в соответствующих сферах, повышению коррупционных рисков во время осуществления соответствующих закупок, а также к неэффективному расходованию бюджетных средств и дополнительных бюджетных расходов”, - говорится в предложениях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ считает целесообразным не выводить из-под сферы действия Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок" случаи, когда предметом государственных закупок являются: товары и услуги, которые закупаются органами и учреждениями исполнения наказаний, следственными изоляторами (производственными мастерскими и подсобными хозяйствами таких учреждений и изоляторов); товары и услуги, которые непосредственно закупаются для проведения выездных гастрольных мероприятий творческих коллективов и исполнителей, а также культурно-художественных и туристических мероприятий и фестивалей; корма для цирковых животных; товары и услуги для создания новых постановок (концертов), изготовления (создание) исходных видео материалов, аудиовизуальных произведений; товары и услуги, предназначенные непосредственно для обеспечения проведения любых мероприятий и официальных приемов при участии Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и членов Кабинета министров Украины; услуги по авиаперевозке всех государственных официальных делегаций.

Кроме того, принимая во внимание, что закон значительно расширяет возможности применения процедуры закупки у одного участника, Президент считает целесообразным исключить из действующего перечня предметов закупки поставки электрической, тепловой энергии, ее транспортировку; услуги по централизованному отоплению, водоснабжению и водоотводу.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

После этого представители Всемирного банка и Еврокомиссии высказали замечания к документу.

1 июня во время визита в Брюссель первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина планирует доработать закон о госзакупках, принятый 17 мая, с экспертами ВБ.