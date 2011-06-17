Коммуниста обидели регионалы и Янукович, который не сдержал слово

Народный депутат Украины от КПУ Спиридон КИЛИНКАРОВ считает, что Партия регионов провела политическую игру в вопросе о красном знамени.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, комментируя решение Конституционного Суда по поводу закона о красном знамени.

По словам депутата, состоялась игра со стороны Партии регионов. Он напомнил, что у Президента была возможность до Дня Победы подписать закон, но этого не было сделано. «Если была бы принципиальная позиция, то это решение было бы подписано на второй день», - сказал коммунист.

По его словам, некоторые политические силы «пытаются играть в политику». На уточняющий вопрос, идет ли речь о Партии регионов, С.КИЛИНКАРОВ ответил: «Конечно, о ком еще».

С.КИЛИНКАРОВ подчеркнул, что День Победы «всегда празднуется под красными знаменами, и никакое решение суда запретить людям это делать не может». «Что касается государственных учреждений, то будем искать другие формы и методы, каким образом узаконить это, и пускай опять обжалуют решение парламента в очередной раз», - добавил С.КИЛИНКАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины обнародовал сегодня, 17 июня, решение, согласно которому использование Знамени Победы во время официальных мероприятий вместе с Государственным флагом Украины противоречит Конституции.

Справка УНИАН. Закон «О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (о порядке официального использования копий Знамени Победы» Верховная Рада приняла 21 апреля.

4 мая Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что подпишет закон об использовании красного флага во время праздничных мероприятий ко Дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.

Однако Президент подписал закон 20 мая.