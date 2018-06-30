Активисты «Вперед» пришли в ВР проконтролировать, как депутаты Налоговый кодекс исправляют
«Если законопроект об «упрощенке» останется в нынешнем виде, это будет очередная профанация реформ в налоговой сфере»… Фото
Сегодня, 16 июня, в первом чтении принят правительственный законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы налогообложения.
Все мы помним, с каким скандалом принимался этот Налоговый кодекс в ноябре прошлого года: попытки отмены упрощенной системы вызвали массовые протесты людей, которые вылились в Налоговый майдан. В результате на Налоговый кодекс было наложено вето президента Украины, и он был принят с условием, что правительство разработает новые правила для упрощенной системы. Но лишь через полгода правительство разродилось своим законопроектом…
За это время люди сами написали свой вариант поправок, который в пакете «Народная реформа» был внесен депутатом Наталией Королевской (8521-1). Однако большинство Верховной Рады сегодня не поддержало этот законопроект, взяв за основу правительственный документ.
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Активисты Всеукраинского гражданского движения «Вперед» создали Народную варту, которая должна следить, как народные депутаты выполняют требования акции, изложенные в пакете законодательных инициатив «Народная реформа». Во время голосования законопроекта по упрощенной системе члены Народной варты находились в парламенте. По их мнению, в законопроекте 8521 (об упрощенной системе налогообложения), который представил Кабинет министров накануне Весеннего марша протеста «Вперед» 19 мая, остались неучтенными ряд принципиальных норм, на которых настаивает предпринимательское сообщество. В нем содержатся абсолютно неприемлемые предложения.
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– Мы против такой философии и такого проекта закона об упрощённой системе, который не исправляет фундаментальных ошибок Налогового кодекса, – говорит народный депутат Украины (БЮТ-«Батькивщина»), председатель народной коллегии акции «Вперед» Наталия Королевская. – Мы будем настаивать на учтении этих требований до второго чтения законопроекта. От того, какие изменения внесет парламент в налоговое законодательство, зависит будущее всей экономики нашей страны и благосостояние наших сограждан.
Член Народной варты Юрий Еременко подчеркивает, что в обсуждении и написании пакета «Народная реформа», который был внесен Королевской, принимали участия более двухсот общественных организаций.
|Член народной варты ”Вперед” Юрий Еременко (в центре)
– То есть он удовлетворял все предпринимательские слои. И наш законопроект нацелен на то, чтобы не было возможности отмывать деньги через упрощенную систему налогообложения, в отличие от правительственного проекта.
По его мнению, ситуация складывается весьма интересная: правительство нарисовало очень «красивый» закон, который, если его не доработать, оставит мелких предпринимателей и средний класс за чертой бедности, зато позволит крупным компаниям использовать упрощенную систему для ухода от уплаты налогов. Если он останется в нынешнем виде, это будет очередная профанация реформ в налоговой сфере.
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Еще один представитель Народной варты Андрей Панаэтов напоминает, что на поддержу законопроекта от предпринимателей они объехали двенадцать областей, и все высказались "за".
– Но депутаты приняли решение взять за основу правительственный законопроект. Они пообещали учитывать имеющиеся у нас наработки. Так, по крайней мере, обещал Хомутынник (член Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, член ПР). Посмотрим, как они выполнят свои обещания.
Напомним, что 14 июня в Киеве Всеукраинская гражданская акция «Вперед», представляющая более 200 общественных организаций и профсоюзов, приняла заявление, в котором настаивает на ряде принципиальных позиций относительно упрощенки, содержащихся в законопроекте Королевской.
В частности, активисты предлагают отменить привязку ставок единого налога и объема выручки к минимальной зарплате, а граничные объемы доходов и ставки налога определить в абсолютных числах. Увеличить объем разрешенной выручки. Отменить обязательную регистрацию плательщиком НДС для предпринимателей, желающих работать с юридическими лицами, иначе многие из них по-прежнему не смогут работать с компаниями. Отменить обременительную отчетность (в разрезе контрагентов), установить максимально простую форму книги учета доходов и закрепить ее в законе. Отменить штрафную санкцию в виде аннулирования свидетельства, поскольку это слишком жесткое наказание, которое повлечет за собой рост коррупционных поборов, считают в акции «Вперед». Сократить вдвое ставки единого социального взноса для предпринимателей, а также сделать уплату единого социального взноса добровольной для всех предпринимателей. Продлить мораторий на контрольные проверки до конца 2011 года.
Одно из самых важных требований – изъять схемы уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств, установить оптимальный перечень видов деятельности, не подпадающих под упрощенную систему.
Активисты настаивают на том, чтобы эти позиции были учтены до второго чтения принятого законопроекта. И обещают снова прийти в Верховную Раду, чтобы напомнить депутатам о народных требованиях.
Ксения Лесив Фото автора
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