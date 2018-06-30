Активисты «Вперед» пришли в ВР проконтролировать, как депутаты Налоговый кодекс исправляют

Сегодня, 16 июня, в первом чтении принят правительственный законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы налогообложения.

Все мы помним, с каким скандалом принимался этот Налоговый кодекс в ноябре прошлого года: попытки отмены упрощенной системы вызвали массовые протесты людей, которые вылились в Налоговый майдан. В результате на Налоговый кодекс было наложено вето президента Украины, и он был принят с условием, что правительство разработает новые правила для упрощенной системы. Но лишь через полгода правительство разродилось своим законопроектом…

За это время люди сами написали свой вариант поправок, который в пакете «Народная реформа» был внесен депутатом Наталией Королевской (8521-1). Однако большинство Верховной Рады сегодня не поддержало этот законопроект, взяв за основу правительственный документ.

Активисты Всеукраинского гражданского движения «Вперед» создали Народную варту, которая должна следить, как народные депутаты выполняют требования акции, изложенные в пакете законодательных инициатив «Народная реформа». Во время голосования законопроекта по упрощенной системе члены Народной варты находились в парламенте. По их мнению, в законопроекте 8521 (об упрощенной системе налогообложения), который представил Кабинет министров накануне Весеннего марша протеста «Вперед» 19 мая, остались неучтенными ряд принципиальных норм, на которых настаивает предпринимательское сообщество. В нем содержатся абсолютно неприемлемые предложения.

– Мы против такой философии и такого проекта закона об упрощённой системе, который не исправляет фундаментальных ошибок Налогового кодекса, – говорит народный депутат Украины (БЮТ-«Батькивщина»), председатель народной коллегии акции «Вперед» Наталия Королевская. – Мы будем настаивать на учтении этих требований до второго чтения законопроекта. От того, какие изменения внесет парламент в налоговое законодательство, зависит будущее всей экономики нашей страны и благосостояние наших сограждан.

Член Народной варты Юрий Еременко подчеркивает, что в обсуждении и написании пакета «Народная реформа», который был внесен Королевской, принимали участия более двухсот общественных организаций.

– То есть он удовлетворял все предпринимательские слои. И наш законопроект нацелен на то, чтобы не было возможности отмывать деньги через упрощенную систему налогообложения, в отличие от правительственного проекта.

По его мнению, ситуация складывается весьма интересная: правительство нарисовало очень «красивый» закон, который, если его не доработать, оставит мелких предпринимателей и средний класс за чертой бедности, зато позволит крупным компаниям использовать упрощенную систему для ухода от уплаты налогов. Если он останется в нынешнем виде, это будет очередная профанация реформ в налоговой сфере.

Еще один представитель Народной варты Андрей Панаэтов напоминает, что на поддержу законопроекта от предпринимателей они объехали двенадцать областей, и все высказались "за".

– Но депутаты приняли решение взять за основу правительственный законопроект. Они пообещали учитывать имеющиеся у нас наработки. Так, по крайней мере, обещал Хомутынник (член Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, член ПР). Посмотрим, как они выполнят свои обещания.

Напомним, что 14 июня в Киеве Всеукраинская гражданская акция «Вперед», представляющая более 200 общественных организаций и профсоюзов, приняла заявление, в котором настаивает на ряде принципиальных позиций относительно упрощенки, содержащихся в законопроекте Королевской.

В частности, активисты предлагают отменить привязку ставок единого налога и объема выручки к минимальной зарплате, а граничные объемы доходов и ставки налога определить в абсолютных числах. Увеличить объем разрешенной выручки. Отменить обязательную регистрацию плательщиком НДС для предпринимателей, желающих работать с юридическими лицами, иначе многие из них по-прежнему не смогут работать с компаниями. Отменить обременительную отчетность (в разрезе контрагентов), установить максимально простую форму книги учета доходов и закрепить ее в законе. Отменить штрафную санкцию в виде аннулирования свидетельства, поскольку это слишком жесткое наказание, которое повлечет за собой рост коррупционных поборов, считают в акции «Вперед». Сократить вдвое ставки единого социального взноса для предпринимателей, а также сделать уплату единого социального взноса добровольной для всех предпринимателей. Продлить мораторий на контрольные проверки до конца 2011 года.

Одно из самых важных требований – изъять схемы уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств, установить оптимальный перечень видов деятельности, не подпадающих под упрощенную систему.

Активисты настаивают на том, чтобы эти позиции были учтены до второго чтения принятого законопроекта. И обещают снова прийти в Верховную Раду, чтобы напомнить депутатам о народных требованиях.