Как главред «Эха Москвы» в науку к одесскому архиерею попал

Кто бы мог подумать, что беседа опытных журналистов в прямом эфире “Эха Москвы” аукнется резонансным опровержением! Более того – дерзкой попыткой дать публичный урок одному из мэтров российской журналистики – Алексею Венедиктову, который недавно осуществил многодневный творческий вояж в Украину. И в придачу ко всему решил поделиться впечатлениями с ведущей передачи и аудиторией, иллюстрируя пережитое и увиденное фрагментами своих бесед как с киевскими политиками, так и с мэром Одессы и главой местной епархии УПЦ МП. Как ни странно, одним из первых публичных отзывов о передаче, в которой среди других фигурировал одесский митрополит Агафангел, стало заявление пресс-секретаря одесского митрополита Агафангела одной из газет: “Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть факта разговора с Венедиктовым, но, по моим данным, в последнее время владыка общался лишь с одним журналистом – Михаилом Леонтьевым”.

Правда, вскоре пресс-служба Одесской епархии факт беседы главреда “Эха Москвы” с архиереем Агафангелом (в миру - Алексеем Саввиным) все же подтвердила. Но по меньшей мере странным способом - путем распространения заявления главы епархии о недостоверном изложении содержания беседы, которая состоялась. Вместе с публичными наставлениями о вреде погони за сенсацией, приписывания собеседнику чужих мыслей, а также о необходимости точно воспроизводить содержание разговоров и придерживаться других профессиональных стандартов журналистики.

Так и отмечено: настоятельно просим “точно передавать слова собеседника и не приписывать в погоне за сенсацией никому, а тем более православным иерархам, неправдивых и скандальных высказываний". Что же именно так не понравилось, заставило занервничать 73-летнего православного владыку-депутата, ко мнению которого, по убеждению собеседника Венедиктова, прислушивается "значительная часть электората" Одесщины? Как следует из заявления пресс-службы епархии, аж никак не воспроизведение в прямом эфире “Эха Москвы” шокирующего высказывания члена Священного синода Русской православной церкви Агафангела о том, что население “Европы и Евросоюза - это все фашисты”. И ни поразительная своим цинизмом фраза одесского богослова: «Вы понимаете, Львов - это же наша Чечня”.

Как следует из документа, авторы заявления прежде всего заинтересованы в опровержении следующего эпизода: "Рассказывали, что когда к нему (Агафангелу) приходили - он же еще службу ведет, невзирая на 73 года, - подходили к нему парафияне за благословением, он спрашивал: "За кого голосовал? За Ющенко? - Пошел без благословения. Скажи спасибо, что не прокляну! "Это я не слухи рассказываю, а рассказываю то, что рассказывал он".

Именно по этому поводу пресс-службе Одесской епархии было поручено заявить: “ни в ходе частной беседы с господином Венедиктовым, ни в другое время митрополит Одесский и Измаильский Агафангел не сообщал об упомянутом журналистом эпизоде. Данный эпизод не только не происходил, но и не мог произойти в принципе, поскольку владыка Агафангел никогда ни словами, ни действиями никому не угрожал никакими "проклятиями" за что бы то ни было", - отметила пресс-служба, прибавив при этом, что" митрополит Агафангел является авторитетным архипастырем УПЦ МП”.

Вопреки воспроизведенному журналистом фрагменту разговора, акцентировали в Одесской епархии, “митрополит Агафангел никого не проклинает" и молится "за людей разных взглядов и политических убеждений".

Между тем, Венедиктов - не первый журналист, который информировал общественность о специфической религиозной деятельности Агафангела. Например, автор портала “Религия в Украине” Владимир Мельник приводил в свое время слова Агафангела, размещенные на одном из ресурсов, что издается по его же благословению: "Те, кто не придет на избирательные участки и не проголосует за Виктора Януковича, должен будет покаяться в этом ... "

Не менее известна и реакция главы Одесской епархии УПЦ МП в октябре 2009 года на публикацию “Ритуальные гонорары одесских храмов”, подписанную тремя журналистками газеты “Сегодня”. Ознакомившись с публикацией, одесский архиерей сначала публично потребовал от авторов извинений за статью, а впоследствии на официальном сайте Одесской епархии, главным редактором которого является Агафангел, статья была названа "заказной", а также появилось сообщение с указанием духовенству - молиться о "вразумлении журналисток болезнями": "Отныне в Свято-успенском, Свято-Пантелеймоновском, Свято-Ильинском и Свято-Иверском мужских монастырях будут молиться о том, чтобы Господь вразумил скорбью и болезнями озлобленных, сошедших с ума клеветников на Христа и Его Святую Церковь – Ольгу Князь, Светлану Годовенко и Лилию Фещенко".

Также на официальном сайте епархии появилась информация о запретах упомянутым журналисткам - "еретикам, раскольникам, иноверцам и безбожникам ... искателям" искаженной правды "Князь, Годовенко и Фещенко": "зажигать свечи и осуществлять какие-либо молитвенные действия в православном храме" .

Хотя стоит отдать должное настоятельнице женского монастыря игуменье Серафиме (в миру Надежде Шевчик), известной в Одессе религиозной деятельнице, которая публично подтвердила достоверность фактов, приведенных корреспондентами газеты “Сегодня”. "Вы написали правду, как и должны делать журналисты", - сказала она.

Достаточно красноречив и тот факт, что пресс-служба Одесской епархии не опровергла уже упоминавшиеся и другие, не менее острые фрагменты обнародованной беседы главреда “Эха Москвы” с митрополитом Агафангелом. В частности, того, что, по его словам, "вся" оранжевая зараза "финансируется из-за границы, главные враги - румыны, конечно".

Журналист также отметил, что глава Одесской епархии придерживается радикальных точек зрения относительно Европы и Евросоюза. "Куда нам в Европу? Какой Евросоюз? Это все фашисты! ... Какой флот в Севастополе американский? Безобразие! Почему они дали разрешение заходить?", - процитировал Агафангела Венедиктов, заметив, что митрополита слушает "значительная часть электората". Кроме того, по утверждению главреда “Эха Москвы”, "еще Агафангел сказал интересное: " Вы понимаете, Львов - это же наша Чечня".

…Итак, выходит, напрасно делал ставку Алексей Венедиктов на неопровержимую порядочность и авторитетность участников обмена мнениями в «морской столице» Украины. Априори исключая возможность опровержений, потому что неоднократно акцентировал в прямом эфире, что собеседник имеет право отказаться от записи разговора на диктофон. Другое дело, что слушатели радиостанции знают нерушимость критериев, которыми руководствуется в работе главред “Эха Москвы”, и не требуют, в отличие от судебных инстанций, технического подтверждения достоверности обнародованных фактов и сюжетов.

Михаил Аксанюк