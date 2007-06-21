”Артек” требует от коммунистов прекратить вмешательство в его внутрение дела

Государственное предприятие Международный детский центр «Артек» (Большая Ялта, Крым) требует от Крымской организации Коммунистической партии Украины прекратить вмешательство в его внутренние дела.

"Международный детский центр «Артек» выражает протест против вмешательства Коммунистической партии Украины во внутренние дела государственного предприятия", - говорится в сообщении пресс-службы "Артека", переданном корреспонденту УНИАН.

В частности, руководство Международного детского центра выражает возмущение по поводу организованного 16 июня - в день 82-летия "Артека" - митинга коммунистов, которые требовали вернуть советские ордена на главную стелу "Артека". "Митинг, устроенный активистами крымской организации КПУ 16 июня 2007 года, руководство «Артека» расценивает как акт политической саморекламы этой партии в условиях назревающей предвыборной кампании, - говорится в сообщении пресс-службы "Артека".

«Уже третий раз крымская организация КПУ приезжает с митингами к стеле МДЦ «Артек» во время проведения в детской здравнице крупных мероприятий, на которые приглашено значительное количество прессы», - сообщает пресс-служба. В то же время, подчеркивается в сообщении, «Артек» даже в советские времена был вне политики». При этом пресс-служба отмечает, что «сегодня КПУ - политическая сила, не имеющая никакого отношения к деятельности Государственного предприятия МДЦ «Артек», своими действиями пытается придать политический оттенок традиционному детскому празднику.

"Их (коммунистов - УНИАН) требования относительно возвращения на стелу МДЦ «Артек» дубликатов Орденов Дружбы Народов и Красного Знамени являются необоснованными", - подчеркивают в "Артеке".

Пресс-служба отмечает, что эти дубликаты находятся на стеле почета МДЦ «Артек», расположенной возле помещения Генеральной дирекции. На этой стеле также помещено детальное описание Орденов и указаны основные вехи истории «Артека», что "было бы невозможным с архитектурной точки зрения на стеле при въезде в лагерь". "Кроме того, Ордена находятся в Музее истории Артека, посещение которого – обязательный пункт программы пребывания детей в лагере, - отмечают в пресс-службе. - МДЦ "Артек" свято чтит свою историю, а потому каждый юный артековец имеет возможность узнать обо всех событиях, которые происходили здесь, о всех известных личностях, чья судьба связана с лагерем, о всех наградах, которыми отмечен "Артек".

Сейчас же на стеле, находящейся на въезде в «Артек», размещены логотипы МДЦ «Артек» и ЮНЕСКО. В 2006 году «Артеку» был присвоен статус «Под эгидой ЮНЕСКО». МДЦ «Артек» - единственный в мире детский лагерь, который получил это высокое звание, напоминают в пресс-службе МДЦ.

Как сообщал УНИАН, вернуть на главную стелу Международного детского центра «Артек» советские ордена потребовали 16 июня в ходе митинга крымские коммунисты. Участники митинга заявили, что снятие с артековской стелы советских наград "идет в одном ряду с такими современными разрушительными явлениями, как: реабилитация ОУН-УПА, возведение в ранг национальных героев людей, являвшихся в годы Великой Отечественной войны пособниками фашистов, идея создания музеев советской оккупации".

Напомним, советские ордена были сняты со стелы "Артека" в начале апреля. Крымские коммунисты выразили возмущение по этому поводу. В частности, во время визита в Крым супруги Президента – главы Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда "Украина 3000" Катерины ЮЩЕНКО коммунисты блокировали проезд ее кортежа.

Лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ заявил, что активисты КПУ не прекратят акций протеста, пока на главную стелу "Артека" не вернут демонтированные ордена Красного знамени и Дружбы народов.