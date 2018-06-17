Си Бриз в Украине: чем американский крейсер так напугал Россию?

Совместные учения Украины и НАТО, которые проводятся в Украине с 1997 года, всегда вызывали у Российской Федерации особенное внешнеполитическое томление. Стране – импортерше в Украину не по-добрососедски и даже не по-европейски дорогого газа, воинственной созидательнице Русского и Таможенного миров страшно не хотелось, чтобы украинское военные вместе с коллегами из пятнадцати стран (учения хоть и проводятся под эгидой НАТО, но проходит при участии стран-партнеров) учились высаживать морские десанты, взаимодействовать в условиях городской войны, обнаруживать и обезвреживать взрывные устройства, проводить операции по освобождению заложников.

При этом, если вы наберете в Интернете словосочетание «российско-американские учения», вы обнаружите, насколько РФ сама преуспела в сотрудничестве с США (мы пишем о США, поскольку Штаты – первая скрипка НАТО, и за ее счет финансируется Си Бриз). Чему только совместно не учатся российские и американские военные!.. То учатся нейтрализовывать пиратов в Аденском заливе, то проводят контртеррористические учения на Аляске, то военно-морские учения по связи и маневрированию вблизи военно-морской база США на Марианских островах. Да у них уже на будущий год расписан целый ряд совместных с США учений. Но РФ с военными США учиться можно. А вот Украине, по их мнению, можно только участвовать в совместных парадах на 9 мая, проводимых на Красной площади. Дважды, прикармливая российские движения в Украине, и нажимая на пророссийские силы в парламенте, Москве удавалось отменить проведение Си Бриз. В 2006 году из-за протестов общественности (западные СМИ, уже тогда писали о них, как протестах, управляемых внешними силами, а Виктор Ющенко вообще назвал их проплаченными) при активном участии Партии Регионов и прогрессивных социалистов американские военные, уже приехавшие в Крым, вынуждены были уехать. В 2007-ом, 2008-ом годах, чтобы снизить остроту антинатовских настроений, учения были перенесены из Крыма в Одесскую и Николаевскую области. В 2009-ом Партия регионов, тогда оппозиционная, накануне старта президентской кампании заблокировала в Радепринятие решения о проведении Си Бриз. Тогда основным элементом учений должны были стать практики борьбы с пиратством.

В этом году раз запланированные учения начались вовремя, 13 мая. Но МИД РФ снова пришел в невероятное волнение. Их обеспокоил крейсер «Монтерей», который зашел в территориальные воды Украины. Они опубликовали на сайте официальное заявление, которое было процитировано в прайм-тайме всеми ведущими российскими и некоторыми украинскими телеканалами.

В заявлении было сказано, что заход в Черное море для участия в украинско-американских крейсера ВМФ США «Монтерей», оборудованного противоракетной системой «Иджис», вызывает у российской стороны ряд вопросов. Если речь идет об обычном «визите» в этот крайне чувствительный регион, то почему для него был выбран корабль именно с таким вариантом вооружения? "Какую роль отводил противоракетам «Монтерея» сценарий учения «Си Бриз – 2011», в ходе которого отрабатывалась антипиратская операция по стандартам НАТО?" (последнее выражение российские дипломаты взяли в кавычки – УНИАН), вопрошали россияне. И при этом подчеркивали, «что не оставят без внимания появление в непосредственной близости от наших границ элементов стратегической инфраструктуры США и будут воспринимать подобные шаги как угрозу их безопасности».

Украинский МИД на следующий день заверил, что в приходе «Монтерея» нет ничего опасного. «Все элементы, включенные в программу «Си Бриз-2011», никоим образом не связаны с отработкой действий, которые бы могли составлять опасность для наших соседей. Более того, мы рассматриваем эти учения, к участию в которых были приглашены все черноморские государства, включая Российскую Федерацию, как важный элемент укрепления взаимного доверия и сотрудничества между военными разных стран» – было сказано в ответном заявлении внешнеполитического ведомства. Спикер МИДа Александр Дикусаров в этом же заявлении отметил, что многонациональные военные мероприятия помогают преодолевать ложные фобии и стереотипы, унаследованные от периода «холодной войны», способствуют повышению уровня безопасности в чрезвычайно важном для глобальной стабильности Черноморском регионе, и выразил надежду, что все партнеры будут исходить из такого понимания этих учений.

Украинский МИД ответил, хотя сильно сомневаюсь, что его процитируют российские каналы. У нас же вчерашнее заявление россиян тоже вызвало ряд вопросов. Что напугало российский МИД? Какое дело РФ, как будет использоваться в учениях Си Бриз крейсер "Монтерей"? Как должна реагировать на такое избыточное внимание украинская власть?

Дмитрий Штыбликов, директор международных программ центра Номос (Севастополь):

ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ - НИЧЕМ НЕ ОБОСНОВАННЫЙ ВЫПАД В СТОРОНУ УКРАИНЫ

Мне тяжело понять, чем напугал крейсер российский МИД.

В этом заявлении вообще много непонятного. Проход крейсера через проливы Босфора и Дарданеллы регламентируется Турцией. И никаких претензий Турции после его прохождения Россия не предъявила. Более того, после этого крейсер пошел в Румынию - и США не делали секретов, что он шел туда по поводу отработки будущей конфигурации системы ПРО. Официальные сайты США сообщали, что «Монтерей» был направлен в европейские воды в рамках реализации «поэтапного адекватного адаптивного подхода администрации США к формированию европейского сегмента глобальной ПРО». Но заметим, ни Турцию российский МИД в своем обращении не трогает, ни Румынию... А вот он заходит в территориальные воды Украины, и тут появляется обращение МИДа. МИД РФ объявляет: «К нам идет противоракетный крейсер с системой Иджис». Звучит громко. У обывателя - глаза квадратные от страха. А между тем, системе Иджис уже больше двадцати лет, это большой сервис, позволяющий соединить все потоки команд, и перенаправлять эти потоки, чтобы не перегружать главный компьютер. Кроме того, не существует такой классификации, как «противоракетный крейсер». Да, «Монтерей» – крейсер управляемого ракетного оружия может сбивать ракеты, у него есть системы ПВО. Как и у любого другого корабля, у которого есть противоракетная группировка. Есть четкие градации морских военных кораблей и у россиян: ракетный, авианесущий, большой противолодочный. А тут в заявлении нам как бы пишут: под берегами Украины стоит специальный противоракетный крейсер, мы в ловушке. Еще и Иджис для колорита вспомнили. Может, им слово понравилось.

Это заявление - ничем не обоснованный выпад в сторону Украину. Я бы МИДу РФ посоветовал так. Либо вы возмущены и пишете ноту с четким обоснованием своего недовольства... А если вам просто что-то не нравится, то мало ли что вам не нравится... Вон нам газовые контракты, например, не по душе. Российскую общественность и украинское общество российские СМИ пытаются «взбодрить» месиджами. Мол, зачем антипиратские натовские учения проводятся тут, в Украине? Да они у нас тут все быстренько разведают и всех нас забомбят вплоть до Китая. Такие настроения пытались насадить и в прошлом году, и в позапрошлом году. Это стандартная реакция России на учения Си Бриз.

К слову, в это же самое время в России проходят совместные учения с НАТО не где-нибудь, а в Таганроге, на берегу Азовского моря. Нам в Украине нельзя, а им в Таганроге, на границе с Украиной можно. Странно как-то.

Анатолий Гриценко, председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны:

ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО МИДА СПОСОБНО ВЫЗВАТЬ СМЕХ

Упомянутое неожиданное заявление российского МИДа не только непонятное, но и скорее способно вызвать смех. Не случилось ничего неожиданного, участие этого корабля планировалось заранее, российская сторона об этом знала и из открытых источников, и из данных своей разведки. Вместо того, чтобы писать заявления, российская сторона могла бы убедиться, что участие этого или любого другого корабля не несет никакой угрозы России. РФ нужно просто откликнутся на ежегодное приглашение, которые мы присылаем странам-партнерам, в том числе и России, для участия в этих или других военных учениях. Плюс к этому, Российская Федерация имеет право согласно международных соглашений, направить своего наблюдателя, одного или двух. И Украина с удовольствием предоставила такую возможность. Проблема надуманная. И я не вижу какой-то необходимости украинской власти ее обсуждать и тем более как-то реагировать.

Владислав Лукьянов, народный депутат от Партии Регионов:

РЕАКЦИЮ РОССИИ НАДО ПРИНИМАТЬ С ПОНИМАНИЕМ, НО НЕ ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

В вопросах сотрудничества в сфере безопасности мы должны учитывать интересы третьей стороны, не принимающей участия в учениях. Обычно большие ракетонесущие корабли вызывают напряжение у заинтересованных людей. Военные просто обязаны реагировать на появление кораблей такого класса. Черное море многонациональное, там есть интересы России. Реакцию России надо принимать с пониманием, но не преувеличивать ее значение. Кроме того, мы и сами должны проявлять сильную позицию суверена, и когда Россия проводит учения с США, то Минобороны должно следить. И в таких учениях Украина тоже должна принимать участие. Когда выстраивается конструкция безопасности, то Украина должны если не принимать участие, то посылать своих наблюдателей.

Виктор Небоженко, политолог, руководитель социологического центра «Украинский барометр»:

«МОНТЕРЕЙ» - ЭТО КАК МОДНЫЙ КРАСАВЕЦ В СЕЛЬСКОЙ И АГРЕССИВНОЙ ТУСОВКЕ

Какое дело РФ до крейсера? - Помните нападение России на Грузию, когда были отчуждены Абхазия и Южная Осетия. Тогда впервые российские корабли ЧФ вышли без разрешения Украины и направились к территории Грузии. Они первые нарушили закон о том, чтобы не проводить военных действий и не бряцать оружием в Черном море. И должна же быть какая-то обратная реакция. И вот она наступила. Американский красавец фрегат идет по Черному морю и сильно унижает Россию еще и тем, что ничего подобного у нее нет. Этот корабль больше, чем половина всего флота, который находится на базе в Севастополе. Представляете, это как модный и сильный красавец появляется в сельской и довольно агрессивной тусовке. Дело даже не в американском превосходстве электроники и военной мощи. А в свежести и новизне. И эта сравнение раздражает Россию. Украину то раздражать не может. Мы едва ли тянем на определение морской державы. Вы заметили, как украинский МИД утешает российский МИД?! Общий тон украинского МИДа соответствует уровню нашей дипломатии: «Не переживайте, мама». Это как молодой зять утешает старую тещу: успокойтесь, пожалуйста.

Россияне очень опасаются, что когда-нибудь США попросит создать военную базу в районе Восточного Крыма, в Феодосии, Керчи. Это страшный сон Генштаба России.

Думаю, что россияне чувствуют связь неудачных переговоров по газу с появлением этого красавца в Черном море. Что сделал бы настоящий чекист Путин? Он бы понял, что ему предлагают уменьшить злобность, стать помягче, и уменьшить коррупцию по отношению к Украине. Не требовать продолжения мафиозных посреднических газовых отношений, а немедленно пойти на уступки, чтобы Украина внешне соблюдала дистанцию по отношению к США. Появление «Монтерея» показывает, что у Украины есть возможность выбирать и влиять. Что мы не затурканные, мы не просто площадка, на которой тренируются политтехнологи Кремля и представители ее спецслужб, а нормальное государство, способное найти поддержку в разных частях мира.

Опрашивала Маша Мищенко