Вехи недели: Европарламент воспитывает Украину, Путин держит руку на газовом вентиле

Янукович, припугнув коррупционеров и наживающихся на продаже административных услуг чиновников, не рискнул приглашать журналистов в «Межигорье». Азаров оказался способен дискутировать с Путиным исключительно заочно. Европарламент поставил Украине на вид.

В антикоррупционном угаре

Глава государства продолжает «наступление» на коррупционеров. Гневно, решительно и практически безрезультатно. Не верится, что даже после вступления в силу антикоррупционного закона, подписанного главой государства, карающий меч украинской Фемиды станет опускаться на головы значимых фигур, а не стрелочников. Все чаще и чаще громкие заявления Виктора Федоровича вызывают недоумение: судя по их тональности, украинские коррупционеры не только поразительно могущественны, но и определенно располагают способностью к почкованию делением. За 15 месяцев пребывания Януковича у власти их определенно стало больше. По крайней мере, тема борьбы с коррупцией в президентской риторике остается одной из основных. Антикоррупционный закон, предварительно изрядно выхолощенный представителями парламентского большинства, вряд ли способствует наведению порядка. Интересно отметить, что пригласить журналистов на обещанную еще год назад экскурсию по «Межигорью» гарант Конституции уже в который раз отказался. Позиция Януковича понятна, неясно, почему во всей его команде нет человека, способного адекватно пояснить обществу причины патологической президентской скромности.

Путин начинает и…

Подчеркнуто скромно вел себя и Николай Азаров, получивший очередную порцию ценных указаний от главы государства во время понедельничного рандеву президента с премьером. Николай Янович не решился публично вступать в дискуссию с Владимиром Путиным, когда тот заявил, что Россия и Украина договорились неукоснительно выполнять газовые контракты. Свои аргументы Азаров предъявлял преимущественно заочно, обкатывая их убедительность на австрийских бизнесменах и Савике Шустере. Рассыпавшись в похвалах надежности отечественной ГТС и вспомнив о крупнейших в Европе хранилищах газа у границы с ЕС, украинский премьер выразил готовность качать еще больше российского газа, чем сегодня. Жаль, что в Москве комментарии Азарова, похоже, воспринимаются исключительно с установкой «Просьба игнорировать». Владимир Путин и его подчиненные последовательно используют подписанные Юлией Тимошенко в январе 2009 года газовые соглашения в интересах России, игнорируя заверения в вечной дружбе с Виктором Януковичем. Если тенденция в российско-украинских соглашениях сохранится, то во второй половине текущего года нашим странам не избежать новой газовой войны: Россия продемонстрировала, что не собирается мириться со сближением Украины с Европейским Союзом, а газовый вентиль в двустороннем диалоге уже доказывал свою убедительность.

Луценко ставит на Тимошенко

Постоянно присутствующий в информационном пространстве Юрий Луценко дал понять, что не собирается противопоставлять себя Юлии Тимошенко. Он подчеркнул, что в случае ее помещения под стражу украинская оппозиция станет легко управляемой властью. Пока неясно, удастся ли Юрию Витальевичу потеснить соратников Юлии Владимировны (она как на работу приезжает на заседания суда по делу экс-министра), но ключевой совет для нее он уже озвучил: призвал находить общий язык с Арсением Яценюком и Виталием Кличко, которых «сердечники» часто обвиняют в коллаборационизме с властью. Сам Луценко не собирается баллотироваться в парламент, а готов посвятить себя участию в президентской кампании 2015 года.

Европарламент отчитал Украину

Европейские парламентарии под руководством союзной Тимошенко Европейской народной партии показали, что внимательно следят за событиями в нашей стране. В резолюции Европейского парламента Украину призвали избежать политических репрессий, отказаться от избирательного правосудия и снять подписку о невыезде с Юлии Тимошенко. Видимо, в Старом Свете соскучились по непосредственному общению с лидером «Батькивщины». Если бы в нашей Генеральной прокуратуре работали люди с юмором, они бы сняли с Юлии Владимировну только одну из трех подписок о невыезде. Но сегодня куда вероятнее очередной всплеск анти-европейской истерии с рефреном «Лучше помогите материально». Хочется отметить, что в борьбе за победы внутри страны наши политики все активнее привлекают внешние силы, позабыв, что подобная «помощь» рано или поздно может негативно отразиться на национальном суверенитете.

Евгений Магда