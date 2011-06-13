Киев мог бы использовать визит корабля США в газовых переговорах с РФ?

Возмущение российского МИД участием в украинско-американских учениях "Си бриз-2011" противоракетного корабля США украинские эксперты считают нелогичным и советуют Москве "серьезнее относиться к Украине".

Об этом сообщает Deutche welle.

Как отмечается в сообщении, "Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность "заходом в Черное море американского крейсера "Монтерей", оборудованного противоракетной системой "Иджис", для участия в украинско-американских учениях "Си бриз - 2011". Эти учения посвящены отработке антипиратской операции. Москве непонятно, почему "был избран корабль именно с таким вариантом вооружения".

В своем заявлении российское МИД отметило, что это не способствует определению "архитектуры будущей противоракетной обороны в Европе". Такая "острая и нервная" реакция Москвы удивила президента аналитического центра "Открытая политика" Игоря ЖДАНОВА. Он напомнил, что Москва могла бы иметь в "Си бриз" свой полноправный голос: "Россия отказалась принимать в этих учениях участие, хотя ее приглашали к этому, когда начинался "Си бриз". Поэтому теперь Украина и Соединенные Штаты самостоятельно определяют корабли, которые принимают участие в этих учениях". К тому же, по мнению аналитика, тональность и содержание заявления российского МИД видятся "несколько преувеличенными" как на кратковременный визит американского военного корабля.

В свою очередь, политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает «заявление Москвы не столько внешнеполитическим демаршем, как сигналом для граждан самой России». Он допустил, что московской дипломатии важно продемонстрировать соотечественникам хоть какую-то активность на фоне проигрыша "ливийского сценария и развития процесса сдачи сирийского сценария". Украина является государством, где российская дипломатия, "отступая по всем фронтам, может позволить себе выражать хотя бы показное возмущение".

В.НЕБОЖЕНКО считает, что Киев мог бы использовать факт визита американского корабля в газовых переговорах с Москвой. России он посоветовал "относиться к Украине, как к серьезному геополитическому соседу, а не только как к площадке по реализации своих интересов".