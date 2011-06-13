СМИ: Дачи и машины власти обходятся бюджету как все библиотеки Украины

На содержание дома отдыха "Конча-Заспа", комплекса отдыха "Пуща-Водица" и автобазу ГУД в этом году из бюджета выделено 107 миллионов гривен.

Об этом говорится материале, опубликованном "Украинской правдой" в понедельник.

На запрос издания администрация президента ответила, что согласно закону о госбюджете на 2011 год предусмотрены расходы потребления на содержание "Конча-Заспы" в объеме 29 миллионов 309 тысяч 800 гривен, "Пущи-Водицы" – 16 миллионов 23 тысячи 100 гривен.

Кроме этих 45 миллионов, на ремонт здания комендатуры "Конча-Заспы", которым пользуется охрана, выделено 14 миллионов гривен.

Администрация президента также сообщила, что смета автобазы Государственного управления делами этого года составляет 48 миллионов 229 тысяч гривен.

По состоянию на 25 мая 2011 в автобазе ГУД насчитывалось 455 единиц автотранспортных средств.

Из них 349 легковых автомобилей, 36 грузовых, 47 микроавтобусов и автобусов, а также 23 единицы специальной техники (сварочные агрегаты, погрузчики, прицепы и др.).

"Из этого перечня около 100 автомобилей требуют капитального ремонта, морально и физически устарели", - говорится в ответе Главного управления обеспечения доступа к публичной информации.

Таким образом, на "Конча Заспу" с домом комендатуры, "Пущу-Водицу" и автобазу ГУД в этом году предусмотрено 107 миллионов гривен.

Для сравнения отмечается, что на санаторно-курортное оздоровление инвалидов в этом году выделено 97 миллионов, на финансирование всех украинских библиотек - 108 миллионов гривен.