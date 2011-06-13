Януковичу принесут мировые образцы «порнографии»

15 июня общественная кампания против установления цензуры проведет "день добровольной сдачи порнографической продукции".

Как сообщает пресс-служба Украинской хельсинской группы, общественные активисты принесут к зданию Администрации президента Украины всемирно известные картины и книги, которые по определениям Закона "О защите общественной морали" и критериям Национальной экспертной комиссии по защите общественной морали могут быть запрещены как "порнография" или "пропаганда насилия".

"Мы принесем президенту эти признанные культурные артефакты для того, чтобы показать абсурдность существования закона, которым можно запретить что угодно. Этот закон встает на пути развития украинской культуры и закладывает крепкий фундамент для репрессий общественных и культурных активистов", - возмущаются организаторы акции.

Во время акции, активисты предложат президенту использовать огромную коробку спичек для борьбы с "порнографией".

Сложив произведения искусства у Администрации президента так, как это делали средневековые инквизиторы, участники акции будут ждать решения главы государства.

"Общество хочет видеть выберет гарант Конституции: отвернется от всего цивилизованного мира, спалив часть его культурного наследия, или прислушается к требованиям представителей гражданского общества и направит представление в Конституционный суд Украины, оспаривая конституционность норм этого позорного закона", - рассказали активисты.

Напомним, что общественность уже обращалась к президенту и парламентским фракциям с требованием принятия законопроекта N6532, предусматривающий отмену Закона "О защите общественной морали".

Более 500 человек подписались под коллективным обращением и выразили недовольство конкретным аспектам существующего законодательства.

Гражданскую инициативу поддержали писатели и социо-культурные деятели, среди которых: Сергей Жадан, Владимир Яворский и другие.

ТСН