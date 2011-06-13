Янукович позвонил Медведеву

Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ в понедельник обсудили по телефону ход подготовки пятого заседания межгосударственной комиссии, которое планируется провести в Киеве.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

"Президент Украины, ранее направивший теплое послание в адрес президента России, передал личные поздравления МЕДВЕДЕВУ и российскому народу с государственным праздником - Днем России", - отмечает пресс-служба.