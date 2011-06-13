Гриценко жалуется, что его информация не доходит до Януковича

Председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает лучшей рекламой украинской военной техники оснащение ею собственной армии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что проекты, которые были подготовлены предыдущим правительством и позволили бы восстановить утраченные позиции в ОПК, не реализуются. В частности, не финансируется создание многофункционального ракетного комплекса «Сапсан» и отечественного корабля класса «Корвет».

«Как председатель профильного Комитета я четырежды докладывал об этом в письменной форме, обращал внимание президента на то, что оборонный комплекс умирает», - сообщил А.ГРИЦЕНКО.

«То ли эти письма к президенту не доходят, то ли эти вопросы его не интересуют. И вот я с удивлением услышал, как Виктор Федорович (Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ – УНИАН), будучи в Николаеве, сделал для себя открытие: оказывается, проект «Корвет» не финансируется!».

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что восстановление оборонно-промышленного комплекса важно как для армии, так и для наращивания экспортного потенциала.

«Когда мы рекламируем свои образцы вооружений, первый вопрос, который задают представители других государств, звучит так: если ваша техника такая классная, почему вы не покупаете ее для собственной армии? И ответить нечего. Поэтому поставки в армию новых образцов отечественного вооружения – это самая эффективная и самая успешная реклама для того, чтобы покупали и другие армии. Вот этим нужно заниматься президенту», - считает А.ГРИЦЕНКО.