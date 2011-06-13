Кильчицкая хочет возглавить МВД

Экс-заместитель председателя КГГА Ирэна Кильчицкая убеждена, что могла бы руководить министерством внутренних дел.

Об этом она сказала в интервью журналу "Країна", сообщает Украинская правда.

"Смогла бы возглавить МВД. 99 процентов работников сразу уволила бы, набрав новых, как это сделали в Грузии", - сказала экс-чиновница.

Она убеждена также, что вернется в политику: "В политику вернусь обязательно. Должен же ее кто-то украшать".

Кильчицкая также рассказала, как недавно возвращалась из Брюсселя и на одном рейсе с ней была жена президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра с маленьким ребенком.

"Поразило, что они летели экономклассом. У нас же каждый бывший "начальник ЖЭКа" что-то на откатах заработал - и вот его семья летает чартерами, иначе передвигаться они уже не могут", - отметила она.

Экс-заместитель главы КГГА также рассказала, что в конце 1980-х хотела поехать служить в Афганистан.

"Заполнила необходимые документы, прошла комиссии, получила направление от партбюро. Работала тогда в военной прокуратуре, немало общалась с теми, кто там уже воевал. Мной руководило чувство патриотизма. К сожалению или к счастью, тогда уже приняли решение о выводе войск из страны", - сказала Кильчицкая.