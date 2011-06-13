Ющенко: Я большой оптимист

Лидер партии «Наша Украина», экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украина живет во времени, из которого можно вынести большие уроки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я большой оптимист, - отметил В.ЮЩЕНКО. – Выхожу с того, что Украина живет во времени, из которого можно вынести большие уроки. Потому что нация воспитывается не заочно, а, к сожалению, образование для нации стационарное. Поэтому нужно пройти через ту беду, которую мы в настоящее время имеем по отношению к украинству».

По его словам, «возможно, один пример с красными флагами воспитает больше людей, которые к этому безразлично относились».

Отвечая на вопрос, с какими политическими силами он будет сотрудничать. В.ЮЩЕНКО ответил, что будет поддерживать каждую демократическую и патриотическую силу Украины.

«Не партия нас объединяет, миллионы украинцев, могу это повторить десяток раз, а украинцев могут объединить только единые ценности, - отметил экс-президент Украины. – Всячески поддерживая партийное движение, следует не забывать, что нацию объединяют не партии, нацию объединяет общая система взглядов, общая система ценностей».

В качестве примера В.ЮЩЕНКО навел необходимость общей духовности - единой Поместной православной церкви.

«Если этого не будет – партии не объединять, - прибавил политик.- И в настоящее время проблема не в количестве партий и не в способе, как из 40 партий сделать одну. Более серьезной проблемой является внутриукраинская интеграция относительно национальных вопросов».

По мнению экс-президента, в политической борьбе, когда «нация на перепутье, нужно помнить, что нас 46 миллионов».

«Я подаю руку каждому, у кого есть украинская мысль, - сказал В.ЮЩЕНКО.- Поэтому нам нужно осторожно идти по этой хрупкой тропинке, чтобы не навредить украинской интеграции. Я имею в виду внутреннюю интеграцию».