Тигипко: Мы проходим трудный этап

Вице-премьер-министр, министр социальной политики и труда Украины Сергей ТИГИПКО оценивает положительно тот факт, что обсуждение пенсионной реформы в Украине длилось свыше 8 месяцев.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Интер".

С. Тигипко отметил, что ожидал быстрого принятия соответствующей реформы.

"Сейчас я вижу, что то, что мы уже 8 месяцев обсуждаем этот вопрос, это пошло на пользу", - сказал он.

По словам вице-премьера, «мы практически впервые в истории Украины обсуждаем все вместе настолько сложный вопрос».

"Мы проходим трудный этап", - сказал он.

С.ТИГИПКО отметил, что уже дважды встречался с представителями Партии регионов, поскольку они также выражали замечания к законопроекту о пенсионной реформе.

"Они это очень жестко говорят. Они едут в регионы, они слушают людей. Но если бы мы имели хоть какую-то минимальную альтернативу, мы бы могли пойти по этому пути. Нет легких решений", - сказал С.ТИГИПКО.