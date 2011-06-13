Ющенко верит в прекрасное будущее партии «Наша Украина»

Лидер партии, экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что верит в прекрасное будущее «Нашей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я считаю, что будущее «Нашей Украины» прекрасное, - отметил В.ЮЩЕНКО. – Потому, что в настоящее время нет второй политической силы, которая бы так кристаллизировала и ясно сформулировала, как по моему мнению, безальтернативную политику для Украины, которая заключается в национальном возрождении, свободе и демократии и европейской интеграции».

По словам В.ЮЩЕНКО, он не знает другой политической силы, «которая, независимо от того, как работает рейтинг, говорит для своей нации вещи, которые не имеют альтернативы для будущей национальной политики».

Экс-президент сообщил, что социология для него «второстепенна».

«Хочет нация быть сильной, она должна научиться объединяться и консолидироваться вокруг того, что консолидировало чеха, поляка, литовца, - отметил политик. – А его консолидировало не два-три, а один национальный язык, общая политика безопасности (европейская коллективная) и тому подобное. Мы руководствуемся не социологией, а ценностями нации и мы это делаем, в независимости от того, какая политическая погода или кто есть и будет нашим партнером».

В.ЮЩЕНКО убежден, что «шаг за шагом начинают выкристаллизовываться для нации те вещи, которые из «хохла» или «малоросса» начинают делать украинца».

«Ведь главное для партии - из категории населения стать украинцами. Это моя потуга и моя цель», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.