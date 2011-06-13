В Херсонской области - 5 официальных миллионеров

В Херсонской области 5 граждан официально задекларировали свои миллионные доходы, полученные в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Херсонской области по результатам завершившейся декларационной кампании.

Согласно сообщению, эти 5 граждан в 2010 г в общей сложности заработали 14,3 млн. грн. Деньги получены ими от продажи корпоративных прав (7 млн. грн.), недвижимости (более 1 млн. грн.), дарения (2,8 млн. грн.), иностранных доходов (более 3,4 млн. грн.).

Миллионеры должны заплатить в бюджет 1,4 млн. грн. налогов.

В целом свои доходы за 2010 г. на общую сумму 225 млн. грн. задекларировали 34,238 тыс. жителей области – на 6,623 тыс. человек больше, чем по итогам 2009 г.

По результатам декларационной кампании уже дополнительно перечислено в бюджет 10,2 млн. грн., что вдвое больше, чем по результатам предыдущего декларирования.