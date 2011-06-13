Ющенко: нас погубил не Янукович, не Симоненко, нас погубила эта дама

Лидер «Нашей Украины», экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и в дальше называет своей самой большой стратегической ошибкой Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я хочу повторить: моя самая большая стратегическая ошибка была ТИМОШЕНКО, - отметил В.ЮЩЕНКО. – Если бы у меня был партнер идеологически украинский, готовый к пожертвованию через реформирование тех или иных аспектов, действовать ради нации, ведь тогда мы имели колоссальные возможности».

По его словам, «нас погубил не ЯНУКОВИЧ, нас погубил не СИМОНЕНКО, нас погубила эта дама». Он отметил, что «поэтому не разочарован в нации» и убежден, что нация «не заменит свободу и демократию».

«Для меня и моей политики внутренняя интеграция моей нации во всех национальных программах была номер один, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. – Очень часто я не имел партнеров в этом вопросе. И, прежде всего в тех, на кого я больше всего рассчитывал».

По его словам «в первые два года моих (президентства – УНИАН) партнеры, к сожалению, были не со мной», потому что они с первого дня заботились о своем президентстве».

«Еще раз говорю, что не мудрая политика СИМОНЕНКО расколола демократов, - сказал В.ЮЩЕНКО. – И даже не мудрая политика Партии регионов. А то, что в кругу демократическом, а точнее, патриотических сил появились бози (боги - УНИАН), которые хотели через авантюризм и популизм решить свое маленький, а с их точки зрения большой вопрос - выиграть будущие президентские выборы».

«А мечталось тогда по-другому. Я думал, что в лице премьер-министра буду иметь поддержку, хотя у него были большие полномочия, и я в 2004 году сознательно пошел на это (уменьшение полномочий президента - УНИАН)», - прибавил В.ЮЩЕНКО.