Путин: споры с правительством Тимошенко были очень жесткими

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не согласился с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ в том, что транзит газа через Украину осуществляется на европейских принципах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на совместной пресс-конференции в Москве.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, почему цена на газ для Украины выше, чем для стран Европы, а транзит осуществляется по ставкам, которые ниже, чем в европейских странах, В.ПУТИН заявил: «У вас искаженная информация». По его словам, Польша и Германия платят за газ больше, чем Украина, при этом в Германии создано совместное предприятие, и Москва и Берлин имеют более глубокую интеграцию, чем с Украиной.

«Немножко для всех потребителей в Европе газ дороже, чем в Украине», - сказал В.ПУТИН.

В то же время Н.АЗАРОВ считает, что это не совсем так. «По транзиту он (корреспондент УНИАН) прав, Владимир Владимирович. По цене будем обсуждать», - сказал Н.АЗАРОВ.

На это В.ПУТИН отметил, что надо смотреть на формулу.

Он отметил, что понимает политическую составляющую этого вопроса, когда считается, что прежнее руководство сделало плохо.

«Я могу сказать, что споры с правительством ТИМОШЕНКО были очень жесткими, и они нам поставили жесткое условие: если рыночное ценообразование на газ, то и рыночное ценообразование на транзит», - сказал В.ПУТИН.

При этом он отметил, что с самого начала ясно, что будет существенная разница, поскольку транзит не стоит столько, сколько товар.