Лавров: кому принадлежит Крым, уже решено

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ считает крайне опасными любые попытки пересмотра статуса Крыма.

Об этом С.ЛАВРОВ сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"...И Очаковские времена, и покорение Крыма – это все уже в прошлом. И президенты Ельцин, Путин, Медведев последовательно высказывались о статусе Крыма, - сказал он. - У каждого из нас могут быть реминисценции, ностальгические воспоминания, но любой ответственный политик и любой нормальный человек, живущий в России или в любой другой стране, должен понимать, что реанимация вопроса принадлежности Крыма – это кровь. И никому этого не нужно.

Самое главное, чего мы хотим добиться – чтобы при всех наших суверенностях и суверенитетах Россия, Украина, Беларусь, любой другой отрезок постсоветского пространства, чтобы новые суверенитеты не мешали людям нормально общаться брату с братом, сестре с сестрой, отцу и детям, ну и так далее. Человеческие связи – самые главные. Я сейчас оставляю в стороне колоссальные завязки в экономике, в инфраструктуре, в транспорте, во всем, что составляет такую жизнедеятельность. Но человеческие связи – это ключ ко всему", - заключил министр.

"То, что нас обвиняют в насильственной паспортизации людей, живущих за границей, это не новое обвинение. Мы это слышали еще задолго до августа 2008 года в отношении Абхазии и Южной Осетии, - заметил С.ЛАВРОВ, отвечая на вопрос ведущего о том, что "в Крыму раздают российское гражданство налево-направо". - В Крыму, честно говоря, наши украинские партнеры, вот, за мои последние контакты с ними вообще этого вопроса не поднимали.

Я не думаю, что это большая проблема. Дело, ведь, не в том, какой у тебя паспорт...Дело в том, что люди, которые эти паспорта получают в том же Крыму, наверное, они хотят иметь какие-то дополнительные юридические гарантии со стороны уже российского государства как ласковое дитя двух маток сосет. Те же пенсионные дела, социальное обеспечение... Это нормальное человеческое желание. И в Прибалтике, и в Крыму".