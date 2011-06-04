Журналистская акция под Межигорьем помешает селянам доехать на работу?

Сельский председатель Новых Петровцев Киевской области Родион СТАРЕНЬКИЙ пригласил организаторов акции протеста движения «Стоп цензуре!» под Межигорьем, запланированной на 6 июня, провести эту акцию на площади в центре села.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Я как сельский председатель должен обеспечивать общественный порядок на территории своего села. И после этого обращения, которое пришло в сельский совет вчера, я принял решение в пользу общины Новых Петровцев и обратился в суд с ходатайством запретить проводить эту акцию», - объяснил Р.СТАРЕНЬКИЙ.

По его словам, это мероприятие запланировано провести на одной из улиц села, и утром, когда местные жители будут ехать на работу, акция будет препятствовать его сельчанам.

«Я вам скажу: для этого существуют майданы, площади, но не проезжие части. Можно было бы и в центре села провести такую акцию, и возле музея», - сказал сельский председатель.

Поскольку акция запланирована на День журналиста, Р.СТАРЕНЬКИЙ предложил журналистам экскурсию. «Мы бы могли показать выдающиеся места села. У нас есть национальный музей «Битва за Киев», этнографический музей. Можем провести для журналистов экскурсию по селу. Если бы журналисты захотели провести эту акцию в рамках субботника, мы могли бы тоже предложить им места – провести благоустройство с сапой, с косой, с лопатой», - заметил он.

Как известно, движение «Стоп цензуре!» намерено 6 июня, в День журналиста, провести акцию с требованием выполнения обещания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА показать свою резиденцию «Межигорье».

Журналисты планируют провести акцию в селе Новые Петровцы у въезда в президентскую резиденции «Межигорье».

Сообщение об акции было сделано в Новопетровский сельсовет в пятницу, 3 июня.

Новопетровский сельсовет подал в Киевский окружной административный суд иск на организаторов акции. Заседание суда должно состояться сегодня, 4 июня.

Во время пресс-конференции 4 июня 2010 года по итогам 100 дней работы В.ЯНУКОВИЧ пригласил журналистов в Межигорье в свою резиденцию. «Собирайтесь, едем сейчас, без подготовки», – сказал В.ЯНУКОВИЧ. Однако поездка так и не состоялась.