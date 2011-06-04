Литвин: часть граждан понимает, что их пенсию разделят минимум на два

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что закон о пенсионной реформе необходимо принять в первом чтении, но потом изымать положения, которые вызывают сопротивление у граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в интервью журналистам в Крыму.

Он отметил, что во вторник следующей пленарной недели парламент планирует рассмотреть вопрос о внесении законопроекта о пенсионной реформе в повестку дня своей работы.

«Понятно, что надо принимать в первом чтении данный законопроект, а тогда те позиции, относительно которых есть радикальное возражение, возможно, изымать», - заметил В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что, среди прочего, правительство предложило ограничить верхний уровень пенсий не только тем, кто их будет оформлять, но и тем, кто уже сейчас их получает. Председатель ВР напомнил, что такое положение противоречит решению Конституционного Суда, который отметил, что при принятии законов не могут быть снижены социальные стандарты, действующие на время принятия закона. По словам В.ЛИТВИНА, часть граждан понимает, что «их пенсию разделят как минимум на два».

«Поэтому возникает и такое сопротивление. Логично, что об этом немногие публично будут говорить, но проблема существует», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он допустил, что после этого может «возникнуть искушение подогнать всю законодательную базу Украины под нынешние экономические возможности», то есть на рассмотрение парламента могут быть внесены законопроекты, которыми будет предусматриваться урезание социальных льгот.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Верховной Раде зарегистрирован доработанный законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».