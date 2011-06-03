Четверо активистов Налогового майдана получили по два года условно

Хмельницкий горрайонный суд осудил каждого из четырех активистов Налогового майдана к двум годам лишения свободы условно за совершение хулиганских действий (по ч.3, ст.296 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили УНИАН в Хмельницкой облорганизации ВО “Свобода”, среди осужденных - член ВО “Свобода” Андрей ПОЛИХОВСКИЙ.

В организации подчеркнули, что уголовные дела против активистов были сфабрикованы.

Председатель Хмельницкой областной организации ВО "Свобода", депутат областного совета Игорь САБИЙ заявил, что юридическая служба организации готовит апелляцию на решение суда.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в прокуратуре Хмельницкой области, в ведомстве готовы к любым законным действиям (обжалование приговора - УНИАН) со стороны осужденных активистов. При этом обвинительное заключение прокуратура пока еще не собирается пересматривать.

Справка УНИАН. 16-18 ноября прошлого года около 10 тысяч предпринимателей Хмельницкого проводили акции протеста против принятия Налогового кодекса. Во время акции предприниматели нанесли материальный ущерб облгосадминистрации, сломав входную дверь.