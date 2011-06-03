Королевская: проект упрощенки готовила «фокус-группа» бюрократов

Качественный закон об упрощенной системе налогообложения не будет принят до 1 июля, поскольку на текущей парламентской неделе соответствующий правительственный законопроект не был рассмотрен, и для доработки документа остается только одна пленарная неделя.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция БЮТ-Батькивщина).

«За одну неделю невозможно профессионально рассмотреть в двух чтениях и качественно доработать правительственный законопроект в том виде, в котором он есть сейчас», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат отметила, что ранее парламент отказался рассматривать альтернативные предложения по реформированию системы налогообложения, подготовленные Советом предпринимателей Украины, объединившим более 300 общественных организаций и профсоюзов, которые представляют людей дела из всех регионов Украины. Соответствующий законопроект был внесен Н.КОРОЛЕВСКОЙ в ВР еще 21 марта.

«Если наш закон готовила своеобразная «фокус-группа» предпринимательского сообщества, которая четко прописала механизм работы упрощенной системы, то правительственный закон готовила «фокус-группа» бюрократов. Поэтому законопроект Кабмина нуждается в серьезной доработке. Для этого нужно время и слаженная работа, но так как до предполагаемого вступления закона в силу – 1 июля – остается только одна пленарная неделя, значит, план уже сорван», - сказала народный депутат.

«Поэтому мы стоим перед выбором: либо закон все-таки будет принят до 1 июля, но некачественный, либо он вообще не будет принят. Опять ничего кроме деклараций со стороны власти мы не увидели», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также отметила, что правительство подготовило свой законопроект только спустя 6 месяцев после вступления в силу Налогового кодекса, накануне массовых протестов 19 мая. «Людям предложили взятку, чтобы снизить градус социального напряжения, но политической воли на качественные изменения в налоговой сфере у власти нет», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.