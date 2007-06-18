Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Украина и Европейский Союз, по итогам сегодняшнего заседания Совета по вопросам сотрудничества в Люксембурге, подписали соглашение об упрощении визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны соглашение подписал министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК, от ЕС – вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопрос юстиции, свободы и безопасности, Франко ФРАТТИНИ и министр иностранных дел председательствующей в ЕС Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМАЕР.

Соглашение об упрощении визового режима предусматривает, в частности, облегчение на взаимной основе выдачи виз для лиц, которые намерены находиться в стране сроком до 90 суток, на 180 суток.

В документе обусловлена фиксированная цена визового сбора - 35 евро.

Кроме того, соглашение предусматривает предоставление бесплатных виз определенным категориям граждан. В частности, речь идет о близких родственниках, членах официальных делегаций, членах правительства, парламента, ряда органов местной власти, Конституционного и Верховного судов, учеников, студентов, аспирантов, а также учителей, которые их сопровождают, инвалидов вместе с лицами, которые их сопровождают, лиц, которые путешествуют с гуманитарной целью, в том числе тех, которые выезжают на лечение, и лиц, которые их сопровождают.

Кроме того, бесплатные визы будут получать те, кто посещает больных родственников, участники международных спортивных соревнований и лица, которые их сопровождают, участники научных, культурных и творческих программ, участники программ обмена между городами-побратимами, журналисты, пенсионеры, водители, которые осуществляют международные перевозки, члены экипажей, в том числе экипажей поездов.

В соглашении предусматривается возможность выдачи многократных виз и долгосрочных – до 5 лет.

По новому соглашению, в случае отказа в оформлении визы, консул должен объяснить гражданину причину отказа.

Действие соглашения не будет распространяться на Данию, Ирландию и Великобританию.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС одобрил подписание соглашений с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал согласие на подписание этих соглашений 2 июня.

Соглашение об облегчении визового режима было парафировано 27 октября 2006 года в Хельсинки во время саммита Украина-ЕС.