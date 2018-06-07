Кадровые чистки в Кабмине: кто следующий в очереди на увольнение

Вчера президент освободил Виктора Тихоноваот должности вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а заодно и его заместителя Юрия Хиврича. Что означает отставка представителя луганской группы в рядах Партии регионов, и над кем из правительственных чиновников еще завис «дамоклов меч»? С этими вопросами мы обратились к экспертам.

Виктор Небоженко, политолог

“СКАМЬЯ ЗАПАСНЫХ” ЯНУКОВИЧА СУЗИЛАСЬ ДО УРОВНЯ ДВУХ МАЛЕНЬКИХ ТАБУРЕТОК

С самого начала было видно что Тихонов – это своеобразная подачка “луганской группе” внутри Партии регионов. Ефремов получил партийное лидерство в ВР, а Тихонов – наиболее запущенное направление работы правительства – ЖКХ.

Первый конфликт возник тогда, когда была проведена административная реформа. Когда делили полномочия, то вышло, что “донецкие” – Колесников, Клюев, Бойко – забрали “сладкие куски”, связанные с местной властью, с транспортом, со связью, которыми хочется руководить до бесконечности, а Тихонову оставили умирающую советскую отрасль ЖКХ.

А местная власть к тому же сразу начала накручивать цены на коммунальные тарифы.

Не может быть кадровых чисток. После административной реформы Кабмин разделен на несколько микро-Кабминов. И можно выбросить людей, которые не входят в основные кластеры, принадлежащие Колесникову, Бойко и Клюеву. То есть точечные министры, которые не подпадают под руководство этих вице-премьеров.

Не будет серьезной реорганизации Кабмина, даже если придет новый премьер. Не на кого менять. “Скамья запасных” Януковича сузилась до уровня двух маленьких табуреток, на которых сидят какие-то дрожащие министры или заместители. Все.

А пытаться менять министров на губернаторов, а губернаторов на министров – это старая кучмовская кадровая политика. Это принцип номенклатуры и он в действительности ни к чему не приводит.

Тарас Чорновил, народный депутат, внефракционный

УВОЛЬНЕНИЕ ТИХОНОВА НОСИТ БОЛЬШЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР

Увольнения идут не совсем рационально. Потому, кто следующий на очереди – я не представляю.

Что касается Тихонова. Выбрали определенную тему, по которой есть большое социальное недовольство и решили “выпустить пар”, нашли эдакого “козла отпущения”.

Увольнение Тихонова не может повлечь за собой каких-то кардинальных изменений к лучшему и не является прямой ответственностью за какие-то его упущения как министра.

К Тихонову можно относиться плохо или хорошо. Но давайте не забывать, что в Украине, согласно с Конституцией, вопросы именно коммунальных платежей отнесены к местным органам самоуправления. Функции министерства несколько другие – координировать общегосударственную помощь, реализовывать определенные государственные программы и тому подобное. А влиять на размер коммунальных тарифов министр не имеет никаких возможностей и полномочий.

Потому это увольнение носит больше политический характер. Можно говорить, что Тихонов выпадал из определенной правящей обоймы, у него были противники. Всем известно, что противостояние донецких-луганских было всегда.

Это увольнение не носит характер адекватного кадрового решения.

Где будет возникать больше всего социальное возмущение – там будут происходить дальнейшие увольнения. Следующее возмущение возможно будет в социальной сфере, в связи с новым законопроектом о пенсионной реформе.

Речь идет не только и не столько о реформировании и исправлении ошибок, а о “выпуске пара”.

Вадим Колесниченко, заместитель председателя фракции ПР

У НАС НИКОГДА НЕ БЫЛО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ЗАМЕНИТЬ И НИКОГДА НЕ БУДЕТ. КРОМЕ ПРЕЗИДЕНТА

Тихонов работал в силу своих возможностей. Мы несколько месяцев назад разговаривали, и он говорил, что будет подавать заявление на увольнение и перейдет на должность с меньшим объемом работы. Он по возрасту уже немолодой человек. А темп, нагрузка, задачи, которые поставлены, – очень большие. Он не успевал.

Я считаю, что это было взаимное желание – и президента, и Тихонова.

Чиновники, которые неэффективно работают и не отвечают требованиям президента, будут увольняться, независимо от того, кто они и что они.

У нас никогда не было людей, которых невозможно заменить и никогда не будет. Кроме президента. “Лавка запасных” в Партии регионов, да и в государстве в целом – достаточно большая. Эффективных менеджеров, которые будут справляться с работой, можно найти. Кадрового дефицита у нас не будет.

Олесь Доний, народный депутат, НУ-НС

СЛЕДУЮЩИМИ БУДУТ УВОЛЬНЯТЬ ГУБЕРНАТОРОВ ТЕХ РЕГИОНОВ, ГДЕ БУДУТ СОЦИАЛЬНЫЕ БЕСПОРЯДКИ

Вполне очевидно, что и экономическая, и социальная политика нынешней власти провальная. Видим, что даже в их базовых регионах, как, например, в Запорожье, уже начинаются массовые митинги и демонстрации. Коммунальные платежи растут, повышения зарплат и стипендий не происходит. Общий уровень жизни стремительно падает. Это отражается на рейтинге как Партии регионов, так и на личном рейтинге Виктора Януковича. Для того, чтобы попробовать отсепарировать это падение рейтинга регионалов от персонально Виктора Януковича, ему необходимо на “жертвенный алтарь” отдавать постоянно кого-то из чиновников, из регионалов, чтоб на них переводить всю вину.

Фамилия, в действительности, была не принципиальна. Просто кто-то должен был уйти. На этот момент выбрали Тихонова.

Очевидно, что это не последняя жертва. Вполне возможно, что следующими будут увольнять губернаторов тех регионов, где будут социальные беспорядки.

Рано или поздно “тучи будут сгущаться” над вице-премьером по социальным вопросам Тигипко. Другое дело, что это политический выбор. И он будет принесен в жертву в последний момент, когда нужно будет на него сбросить весь накопленный негатив.

На любое из чиновнических кресел всегда желающие. Вопрос в том, будет ли это на пользу экономике или Украине вообще.

Владимир Фесенко, политолог

НАД МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ ЕЖЕЛЕМ “ДАМОКЛОВ МЕЧ ” ВИСИТ ЕЩЕ С ПРОШЛОГО ГОДА

Президент очень недоволен деятельностью правительства по отдельным направлениям. В данном случае внимание Виктора Януковича было сконцентрировано на ситуации в жилищно-коммунальном секторе. Он действительно - один из наиболее проблемных в украинской экономике. К тому же там возникла очень актуальная проблема, которая раздражает людей – рост коммунальных тарифов. Поэтому нужно было наказать одного из руководителей, ответственного за эту конкретную социальную проблему. Это одна причина.

С другой стороны, в конце концов президент решил, что нужна показательная “порка” крупных чиновников как стимул для улучшения их деятельности?.. чтобы продемонстрировать, что любой может стать следующим.

В зоне риска находится и премьер-министр. Мы видим, что президент недоволен деятельностью премьера. Но более рационально ставить вопрос о замене главы правительства где-то осенью, когда могут появиться новые социально-экономические проблемы и когда обычно активизируется политическая жизнь.

Некоторые министры уже давно находятся в зоне риска. Например, над министром обороны Ежелем дамоклов меч висит еще с прошлого года. Тем не менее он остается на должности. А сколько критики было и есть в адрес министра образования Табачника!.. Президент вряд ли будет увольнять Табачника по требованию оппозиции. На уступки оппозиции в кадровых вопросах он не пойдет. Нужен важный повод для увольнения – или проблемы с реализацией закона об образовании, или протесты учителей. Кстати, несколько месяцев назад, когда была массовая протестная акция учителей – был шикарный повод уволить Табачника. Не уволили.

Кадровые изменения будут точечными. Не только в правительстве. Думаю, в ближайшее время стоит ожидать изменений в губернаторском корпусе.

Тихонов политически предан Януковичу. В его увольнении нет политической основы. Не стоит преувеличивать политический вес так называемых луганских. Даже отношения между двумя ключевыми лицами, которых обычно связывают с луганской группой, – Ефремовым и Тихоновым – не такие простые. Какая-то “единая влиятельная луганская группа” – это миф. О каком противостоянии можно говорить? Это все равно, что противостояние боксера-тяжеловеса и боксера из легкой весовой категории.

У нас специалистов реформаторов в сфере ЖКХ очень мало. Решая вопрос преемника Тихонова, президент окажется перед очень серьезной дилеммой: или ставить опытного представителя региональных элит, например, кого-то из мэров, которые имеют позитивный опыт осуществления реформы ЖКХ в своем городе… (но пойдут ли такие мэры на должность вице-премьера – вопрос), или поставить на эту должность человека близкого к тем или другим влиятельным бизнес-политическим группам.

Сергей Тулуб, которого называют в качестве кандидата на кресло Тихонова, имеет неплохой опыт работы и в правительстве, и на региональном уровне в качестве губернатора. Потому кандидатура Тулуба на должность вице-премьера выглядит достаточно вероятной.

Опрашивала Яна Солнцева