Обсуждая смешанную систему выборов, регионал 4 раза произнес «выгодно»

В Партии регионов считают, что предложенный Рабочей группой при Президенте Украины законопроект о смешанной системе выборов народных депутатов даст возможность самосохраниться политическим партиям, которые представлены в парламенте нынешнего созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от Партии регионов Олег НАДОША на заседании круглого стола в Киевском институте проблем управления им. Горшенина.

«Этот закон выгоден всем политическим силам, которые сейчас присутствуют в парламенте, в первую очередь, для самосохранения в политике», - сказал он, отметив, что, в первую очередь, это касается партии «Наша Украина», Блока Литвина и Коммунистической партии, поддержка которых в обществе сокращается.

В свою очередь, народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей ПОДГОРНЫЙ отметил, что в своем выступлении, которое длилось несколько минут, О.НАДОША, по меньшей мере, четыре раза сказал слово «выгодно».

При этом С.ПОДГОРНЫЙ подчеркнул, что «закон должен быть выгоден избирателю, в частности, что его голос учтен и не будет искажен».

По словам С.ПОДГОРНОГО, «власть, которая не имеет доверия избирателей, не имеет права подавать закон о выборах себя».

Народный депутат от «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК отметил, что выборы в парламент по смешанной системе выборов не проводятся в странах Европы и Содружества Независимых Государств. «Если эта избирательная система такая хорошая, то почему, кроме Украины, ее больше нигде в Европе и СНГ не используют?», - сказал депутат, добавив, что «не «нужно скрещивать нескрещиваемое».

Как сообщал УНИАН, 27 мая с.г. на сайте Министерства юстиции Украины обнародован «технический» проект Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», который был доработан по итогам проведенных обсуждений.

Проектом закона, среди прочего, предусмотрено проведение выборов по смешанной системе.