Клюев обещает единый тариф на ЖКУ к новому отопительному сезону

Правительство Украины планирует ввести единые тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства к началу отопительного сезона 2011-2012 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

“Задача стоит к новому отопительному сезону это все сделать”, - сказал А.КЛЮЕВ. Он отметил, что все 18 видов тарифов на услуги будут одинаковыми по всей стране, и правительство уже разработало методику их определения.

“Сейчас мы подготовили единый алгоритм, и по нему все органы местного самоуправления и независимый регулятор будут считать тарифы. Согласно этой методике, тарифы по стране в целом будут едиными. Не будет такого, что, к примеру, в Донецкой области кубометр воды стоит одну цену, а, скажем, в Житомирской области – в два или три раза дешевле”, - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что в случаях, если по объективным причинам в каких-то регионах себестоимость тарифа будет превышать установленный уровень, то разница будет компенсироваться. Прежде всего, это касается тарифа на воду и, по предварительным данным, размер компенсации может составить 800-900 млн. грн., сказал А.КЛЮЕВ.