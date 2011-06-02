Эксперт говорит: пенсионная реформа заберет у каждого пенсионера 250 грн

Проведенное Кабинетом министров Украины «всенародное обсуждение» пенсионной реформы оказалось фикцией, а своим некачественным законопроектом правительство дискредитирует саму идею проведения реформ в Украине.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт, первый заместитель министра труда и социальной политики в 2005-2010 годах Павел РОЗЕНКО.

«В новом варианте законопроекта правительство не учло ни одного существенного предложения экспертов, научных работников, представителей общественных организаций, профсоюзов. Кабинетом министров полностью проигнорированы и рекомендации парламентских слушаний по вопросу проведения в Украине пенсионной реформы, которые состоялись еще 16 февраля 2011 года в Верховной Раде», - отметил эксперт.

Именно такие выводы можно сделать после детального анализа «нового варианта» правительственного законопроекта по пенсионной реформе, который вчера был обнародован на сайте Верховной Рады, сказал П.РОЗЕНКО.

По его словам, «правительство оставило без изменений, как общую идеологию проведения пенсионной реформы, так и наиболее противоречивые нормы законопроекта. В частности, в его новой редакции оставлены без изменений намерение увеличить на 5 лет пенсионный возраст для женщин, увеличить на 10 лет обязательный страховой стаж для получения пенсии, изменена также общая формула начисления пенсий. Будут также ограничены в своих правах все работающие пенсионеры, военнослужащие, научно-педагогические работники, чернобыльцы и другие категории наших граждан».

«Хочу напомнить, что лишь увеличение страхового стажа и изменение формулы начисления пенсии приведет к уменьшению пенсионных выплат каждому будущему пенсионеру по меньшей мере на 250 гривен, что в условиях нынешнего социально-экономического кризиса будет способствовать резкому обнищанию наиболее незащищенных категорий наших граждан - пенсионеров», - отметил П.РОЗЕНКО.

«После внесения «нового варианта» пенсионной реформы для всех стало очевидным - нынешний социально-экономический блок правительства не способен на проведение никаких реформ в социальной сфере в интересах украинских граждан. Некомпетентность, непрофессиональность и нежелание слушать никого, кроме себя, – характерные особенности нынешнего состава Кабинета министров», - сказал эксперт.

По его мнению, Верховная Рада должна проявить принципиальность при определении дальнейшей судьбы пенсионной реформы.

«Очевидно, что принимать решение о возвращении зарегистрированного законопроекта в Кабинет министров нет никакого смысла. Именно поэтому единственным вариантом в этой ситуации является признание правительственного законопроекта неприемлемым и отклонение его с одновременным обращением к Президенту Украины относительно персональной ответственности членов Кабинета министров за фактическое блокирование проведения реформы в социальной сфере на протяжении последних 15 месяцев», - резюмировал П.РОЗЕНКО.