Газовые соглашения Путина–Тимошенко: как и на кого давила Европа

«В Брюсселе подозревают, что акция России давно спланирована, ведь еще в декабре делегаты Газпрома приезжали в европейские столицы, "готовя" мир к нынешнему кризису»... Продолжение. Начало читайте в двух публикациях: «Газовые соглашения: о чем договаривались Путин и Тимошенко» и «Газовые соглашения: кто мешал Путину и Тимошенко». Чтобы оправдать газовые соглашения, Тимошенко и бютовские пиарщики активно ссылаются на давление на премьер-министра Украины со стороны европейских стран и России (это не считая обвинений в адрес Ющенко и Фирташа).

В целом в политике давление общественного мнения, оппонентов, террариума однопартийцев - обычная вещь. В такой среде действует любой политик. И чем выше его статус, тем больше это давление. Стать министром, а тем более премьер-министром и президентом, не пройдя через горнило жесткой политической борьбы и давления со всех сторон, практически невозможно.

Потому ссылка на давление ради оправдания действий политика всегда выглядит неубедительно. Более того – дискредитирует его, потому что позиционирует как слабака. А когда речь идет о Тимошенко, которую называют «единственным мужиком» в украинской политике, то разговоры о том, что с помощью давления на нее, можно было получить невыгодный ей вариант, выглядят как что-то вообще невероятное.

Но учитывая, что эти аргументы все же звучат, попробуем разобраться, насколько они объясняют то, что происходило в конце 2008-го, – в начале 2009 года.

Итак, как давила Европа Бесспорно, от газового конфликта между Украиной и Россией, особенно в условиях существенного похолодания в отношениях, которое наблюдалось в первой половине января 2009 года, европейцы были не в восторге. А потому, понятно, были весьма заинтересованы в его максимально быстром прекращении. Очевидно также, что руководители центрально- и западноевропейских стран пытались давить на высокопоставленных должностных лиц Украины и России, чтобы заставить их как можно скорее найти компромисс.

В то же время ни в одном выступлении представителей Евросоюза и европейских государств не было даже намека на то, что Украина является главной виновницей газовой войны. А руководители государств постсоциалистического лагеря – Польши, Литвы – открыто обвиняли именно Россию в сознательном давлении на Украину, причем в давлении не столько бизнесового, сколько политического характера.

Так, представитель Еврокомиссии 8 января 2009 года заявлял: "Европейский Союз не будет становиться на позиции какой-то из сторон – ни украинской, ни российской. Мы продолжаем требовать возобновления поставок газа в полном объеме немедленно". Он также сказал, что отбор украинской стороной газа, необходимого для обеспечения его транзита в страны ЕС, не является основанием для того, чтобы Газпром прекратил поставки газа в Европу. "Аргументы Газпрома, что Украина отбирает какую-то часть газа из транзита и что НАК "Нафтогаз Украины" должен поддерживать уровень газа, не являются основанием для того, чтобы прекращать поставки газа Россией", - сказал представитель ЕС.

В связи с этим опять была заявлена позиция Европейского Союза, согласно с которой все стороны должны сделать все необходимое, чтобы возобновить поставки газа в ЕС.

"Газпром должен поставлять газ в страны ЕС. Мы надеемся, что он пересмотрит свою позицию и возобновит снабжение", - подчеркнул он.

Более того, если на официальном уровне со стороны руководителей Евросоюза и ведущих европейских государств звучали призывы к обеим сторонам газового конфликта, и ответственность возлагалась на обе стороны, то неофициально – через СМИ – довольно четко объяснялось общественности, кто реальный виновник того, что граждане европейских стран столкнулись с газовым кризисом.

Так, по информации "Файненшл Таймз Дойчланд", в своих выводах для внутреннего пользования Еврокомиссия исходит из того, что, остановив поставки газа, Россия нарушила свои договорные обязательства перед европейскими странами. Кроме того, в Брюсселе подозревают, что акция России, скорее всего, давно спланирована, ведь еще в декабре делегаты Газпрома приезжали в европейские столицы, "готовя" мир к нынешнему кризису.

В британском издании «Таймз» в статье "Холодное оружие Владимира Путина легко может обратиться против него" отмечалось: "Скорее всего, Путин поставил целью не только наказать украинское правительство за то, что оно надеется привести страну в НАТО, но и показать еще раз жителям восточных границ Европы (если там кто-то уже забыл о вторжении России в Грузию), что им намного выгоднее оставаться близкими к России, а обращаться лицом к Западу, напротив, опасно".

В то же время американский "Уолл Стрит Джорнал" пишет, что пять месяцев назад Путин "направил российские танки в Грузию, а теперь обратил свой взгляд на еще одну досаждающую демократическую соседку – Украину". "Старайтесь не обращать внимания на всю эту шумиху о плате за транзит, задолженности и рыночных ценах. Наиболее очевидный факт конфликта между Россией и Украиной касается поставок газа: безжалостный российский лидер пользуется энергетической палкой, чтобы ослабить прозападное правительство в Киеве и, запугав ЕС, принудить его к подчинению. Стратегические ставки такие же большие, как прошлым летом", - пишет издание. По мнению журналистов, "Москва усвоила уроки 2006 года и в канун этой зимней войны устроила пропагандистский блицкриг". "Она поручила лоббистской фирме из Брюсселя заверять жителей континента в безопасности их поставок – по крайней мере, до вчерашнего дня – и перекладывать вину за нежелание украинцев платить "рыночную цену" за природный газ и платить по графику", - пишет издание.

Французская Le Monde также отмечает, что политический контекст играет довольно большую роль в новой "газовой войне". "Москва так и не смирилась со стремлением Украины вступить в ЕС и еще меньше – в НАТО. Путин сравнительно недавно заявил, что эта страна, часть территорий которой, как он считает, Центральная Европа, а другая часть – подарена Россией, "это даже не государство!", - пишет издание.

В другой статье "Путин разбудил нас – мы уязвимы перед шантажом" «Таймз» считает пропагандистским приемом показательное откручивание вентилей, которые Газпром никогда не должен был закручивать. Чтобы пропустить никчемную струю газа, который прекратился через несколько часов, Украина должна была бы перекрыть тепло своим гражданам. Поток газа возобновится лишь тогда, когда Путин решит, что уже успешно повесил всех собак на Украину. Он сделал то, что не осмеливался делать ни один советский лидер – превратить главную национальную ценность в инструмент шантажа. По словам авторов публикации, необходимо забыть о "коммерческом споре", во что пытаются поверить в ЕС. Этот конфликт - "холодная война" Кремля против мечты Украины принадлежать Западу. По мнению газеты, политический сигнал замерзающей Европе - это то, что ради российского газа они должны или инвестировать с Газпромом в новые газопроводы по дну Балтийского и Черного морей, которые будут обходить "ненадежную" Украину, или же сдать Украину России на "перевоспитание". Другими словами: хотите газ – руки прочь от Украины.

Невзирая на десятки миллионов долларов, которые Россия тратила на пиар и лоббистские компании, которые должны были выставить виноватой в газовом конфликте именно Украину, она проигрывала в борьбе за общественное мнение в европейских странах и США.

Фактически это был вынужден признавать и сам Путин, который упрекал тогда западные СМИ, что те, мол, не так все понимают и не того поддерживают в газовом конфликте. Но «не так все понимали и не того поддерживали» также руководители европейских государств.

Так, на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Путин упрекнул, что Евросоюз фактически поддерживает позицию Украины в газовом конфликте, ставя Москву и Киев на одну доску. "Позиция Евросоюза фактически является поддержкой Украины", - заявил Путин.

То что руководители ведущих западноевропейских государств не могли сказать напрямую, они давали понять иным образом. И это хорошо понимали в Москве.

Следовательно, считать давление на Тимошенко со стороны европейских стран настолько мощным, что в связи с этим она была вынуждена идти на уступки Газпрому, вряд ли будет справедливо.