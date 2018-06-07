Шабаш возле Десятинной церкви

Представитель церкви подкатил на «мерседесе» и заорал: «Немедленно прекратить фотографировать!..» Вокруг Десятинки устроили провокацию, считает академик Толочко... Уже несколько дней рядом с фундаментом Десятинной церкви в Киеве проходят митинги разных общественных организаций и политических сил. Они выступают против того, чтобы Московский патриархат получил привилегию что-то строить на остатках фундамента или даже проводить богослужения на месте легендарной киевской церкви.

Основанием для таких опасений стало то, что 25 мая поздно ночью рядом с фундаментом Десятинной церкви выгрузили строительные вагончики. Люди, которые приехали на грузовиках, отказались показывать документы и проигнорировали запрет милиции на работу подъемного крана. Священник УПЦ МП заявил, что вагончики необходимы для начала строительства Десятинной церкви.

СМИ писали, что надлежащих документов ни на воссоздание храма, ни даже на эту деревянную часовню нет.

***

Возле часовни собралось небольшое количество митингующих, которые в громкоговорители кричат: «Позор служителям Москвы! Не дадим разрушить историю Киева!»

С грубым нарушением правил дорожного движения к кучке людей подкатывает черный «Мерседес». Я его сфотографировала. Из машины внезапно появился субъект с видом базарного барыги и направился ко мне. Что, я, мол, тут делаю. Я ответила, что живу в свободной стране и не обязана першому встречному отчитываться о цели моего пребывания на землях общины города Киева.

Барыга, очевидно, чувствуя себя здесь хозяином, заорал:

Ты, наверно, с этими бесноватыми (показывает на участников акции против захвата земли Московской церковью). Вали отсюда, а то у тебя руки поотпадают, если еще раз тебя здесь увижу. И вообще ты говоришь по-русски?

При этом юнец так угрожающе приблизился ко мне, что вынуждена была апеллировать к милиции. Подошла к двум юным милиционерам, которые следят тут за порядком, представилась, поинтересовалась, не могли бы они, по крайней мере, успокоить эту взбудораженную персону. Они ответили, что если бы он сказал что-то более угрожающее, то они бы вмешались, а так – он и сам им не нравится, и что, мол, поделаешь...

Барыга между тем подошел к охраннику, который охраняет деревянное сооружение, оба поцеловались.

Я продолжала выполнять свою работу. Но когда опять сделала снимок на мобильный телефон, барыга-«целовальник» вдруг ринулся ко мне, брызгая слюной, загорланил что сейчас выбросит мой телефон.

– Немедлено прекрати фотографировать, а то покажу...

В этот раз милиционеры оттащили его в сторону, что-то прошептали на ухо... Он вроде бы успокоился.

Я спрашивала, кто это, однако ни люди в рясах, которые торговали церковными принадлежностями (они с барыгой активно общались, даже взяли у него какие-то ящики из машины), ни охранник не раскрыли эту «тайну». Охранник лишь намекнул, что он из «церковной администрации». Священник о.Тарасий, который приехал позже, узнал этого «администратора» на снимке, сказал, что это их «прихожанин», однако ни имени, ни должности назвать не захотел.

Впрочем, это и не имело особого значения. Этот барыга в целом полностью отвечает всему духу тех деяний, которые проводит на киевской земле Московская церковь.

Пока я ожидала настоятеля храма (отца Гедеона Харона), которого так и не дождалась, пыталась пообщаться с рядовыми священниками, что торговали под их храмом. Разговор не клеился. Я задала им конкретный вопрос, есть ли у них документы на установку здесь какого-то сооружения. В ответ услышала такое. Мол, все, что строится – происходит от Бога, а те, кто хотят разрушить Боже творение – то теми руководит дьявол.

Говорю им, Украина многоконфессиональное государство, а они «поправляют»: «Не многоконфессиональное, а многосектантское» (очевидно, себя к сектантам не относят).

А еще один торгаш в рясе начал сыпать проклятиями – о том, что я буду болеть, и будут болеть мои дети.

***

...Подкатывает еще один «мерседес» – с кожаным салоном. Из него вышел «божий человек» в гражданском, это отец Тарасий (второй в храме после Харона). Отец Тарасий – такой себе щегол комсомольского вида.

Рассказал, что в настоящее время ни о каком строительстве речи не идет, поскольку еще нет проекта, только утверждена концепция (возведение Десятинной церкви, которая была разрушена во время нашествия 1240 года и которую никто, конечно, не видел)...

О скандальных строительных вагончиках, которые на днях среди ночи установили тут же на горе, писалось уже много. Главный архитектор Киева Сергей Целовальник заявил, что их якобы привезли для археологов, которые здесь будут работать. Однако о.Тарасий выражает надежду, что скоро «этими вагончиками будет пользоваться их церковь, поскольку у нее очень много потребностей».

– Вы надеетесь, что именно Московская церковь будет «возрождать» киевскую святыню?

– Да, мы на это надеемся.

– А почему именно Московская патриархия?

– Потому что мы считаем себя последователями князя Владимира, который строил эту церковь. И мы единственная каноническая церковь в Украине.

– Но пока еще у вас нет разрешительных документов.

– Зато есть решение суда и согласование от президента Ющенко относительно постройки этого деревянного храма. Однако какой именно суд принял такое решение, он не помнит. Да и согласования от Ющенко не нашел (потому что в действительности его не было).

– Но есть и другие последователи Владимира, которые не имеют отношения к Московскому патриархату, – попробовали заметить мы.

– А почему Михайловский Собор отстроили, и там служит Филарет? Мы бы тоже там хотели молиться. Такие вопросы есть и к другим конфессиям.

Я поинтересовалась у святого отца, откуда он взял такую дорогую машину:

– Разве ваша парафия дает такие прибыли, что вы можете себе позволить «мерседес»?

– Нет, не дает. Это не моя машина. Мне как священнику дали ее в пользование.

По словам отца Тарасия, деревянная часовня – это не просто церковь, а целый мужской монастырь, и он имеет название – «Десятинный мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы».

…Как ни удивительно, и о вагончиках, которые якобы предназначены для архитекторов, главный украинский архитектор, академик, директор Института археологии Петр Толочко ничего не знает. Так он нам сказал.

– Мы имеем на Владимирской, 3 свою базу, потому никакие вагончики нам не нужны, даже если бы мы там проводили исследования. Потому я не знаю, кто эту провокацию затеял. Институт археологии давно предложил, что можно лишь музеифицировать остатки фундамента Десятинной церкви. Больше ничего там делать нельзя. Это наше официальное мнение. И еще – никакой необходимости в церкви возле Десятинки нет, поскольку рядом есть Андреевская церковь. Если кому-то так хочется молиться, то пусть идет туда. Потому что если там будет лишь одна конфессия, все другие будут недовольны, и мы породим еще один пункт нестабильности в государстве.

Депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам культуры Александр Бригинец тоже напоминает, что в соответствии с Венецианской конвенцией, которую Украина ратифицировала, запрещается отстраивать исторические сооружения, которые неведомо как выглядели. Десятинная церковь как раз к таким и принадлежит.

– Знаете, я вообще не знаю, почему поднимается вопрос о какой-то застройке, ведь есть закон – и точка. Что же касается храмов, которые отстраивались, то мы хорошо знали, как выглядели Михайловский, Успенский соборы, потому что есть фотографии. А о Десятинной даже условно никто не знает, какая она была. На этом месте археологи должны провести свою работу, не связанную с церковью. Уверен, если такие исследования состоятся, то ученые докажут, что Киев существует не 1530 лет, а значительно больше, тем более что здесь были и трипольские поселения. То есть этот холм имеет ценность, которая значительно выходит за рамки православного христианства. А если уж переходить в морально-этическую плоскость, то давайте вспомним, что на этом месте были разные храмы, в том числе языческие, потом – три церкви одна за другой, и все они были разрушены. Есть ли основания говорить, что это то место, где бы Бог хотел видеть храм?! Может, эти все, кто строили здесь церкви, были неискренними христианами? И в действительности Десятинная не была первой церковью в Украине, как это кое-кто утверждает, – это была первая каменная церковь.

Когда я позвонила профессору архитектуры, члену-корреспонденту Академии искусств Украины Ларисе Скорик, чтобы поинтересоваться ее мнением относительно Десятинки, то услышала кучу эмоций. Госпожа Скорик едва сдерживалась, чтобы не высказаться нецензурно:

– Я бы вам сказала несколькими нецензурными словами, но это неудобно. Ситуация, которая сложилась, – искусственная, она не имеет ничего общего ни с правовым полем, ни с архитектурным, ни с проектно-строительным законодательством в Украине и Киеве в частности. Если кто-то там что-то хочет строить, то меня даже не интересует, кто об этом заявляет. Господин Гедеон Харон (настоятель деревянного сооружения возле Десятинки. – Авт.) или кто-либо другой, кто там вертится, никакого отношения не имеет к законным деяниям. …Сегодня даже нет проекта, есть две принципиально разные концепции (которые обросли скандалом - Авт.), а дорога от концепции до проекта может быть чрезвычайно длинной. Хочу, чтобы все понимали, что ни одного согласования или даже намека на это нет. И сегодняшняя ситуация – просто какая-то мифическая. Только в том случае, когда археологи до конца сделают свою работу, можно будет говорить о каком-то проекте. Но этот проект не будет проектом воссоздания Десятинной, потому что никто не знает, как она выглядела. Разве сам Господь ее воспроизведет. Но, думаю, Богу эта ситуация тоже противна. Это уже не раз доказано! Напомню, что еще Кучме в 1998 году научные работники, археологи доказали, что никакое восстановление невозможно, и он отменил свое распоряжение. Он сказал, что будет лишь музеификация и экспозиция. То же было и при Ющенко. А теперь опять нашлись желающие, которые хотят «восстановить» невозможное.

Госпожа Скорик поделилась также своим страхом перед Гедеоном:

– Честно скажу, что боюсь этого Гедеона Харона. Может, не то, что боюсь, а считаю его неадекватным, а с неадекватными не могу вести никаких бесед. А за этим Хароном ходят все эти старики с хоругвями, разномастные кликуши, люди с какими-то неистово фанатичными глазами, которые сами не знают, чего хотят, потому что батюшка велел. Я считаю, что это средневековое мракобесие.

Как ни странно, и спикеру УПЦ МП отцу Георгию тоже кажется провокацией то, что происходит. Складывается ситуация, когда официальная митрополия якобы не в курсе, что делается в ее парафиях. Говорит, что официальная позиция их церкви – там должен быть музей. Однако от своих планов справлять там богослужение УПЦ МП не отказывается.

– Считаю, церковь должна заботиться об этом месте вместе с государством. Сделать музей, но также проводить богослужение в храме над музеем или рядом.

На вопрос, чему именно Московская патриархия должна там служить, спикер МП ответил:

– Не Московский патриархат, а Украинская православная церковь, которая существует здесь со времен крещения Руси. Греко-католическая церковь появилась 400 лет тому назад, Киевский патриархат – в начале 90-х, Автокефальная – в начале ХХ века, и единственная церковь, которая ведет свою историю со времен князя Владимира – УПЦ. Потому считаем, что мы единственные имеем право, и не нужно его политизировать. И я не слышал каких-то возражений со стороны других церквей.

Тут святой отец явно немножко слукавил, потому что, как известно, представители буквально всех конфессий выступают против того, чтобы там тусовалась лишь УПЦ МП.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав считает, что сегодня происходит издевательство над фундаментом Десятинной церкви:

– Все, что делается вокруг фундамента Десятинной, нас чрезвычайно тревожит, прежде всего, как каждого сознательного гражданина Украины. Здесь есть несколько причин. Речь идет о той церкви, которая фактически была построена еще до раскола, большой схизме, которая наступила между Западной и Восточной церковью, то есть речь идет о церкви, которая была свидетелем единого христианства и единой поместной церкви в Украине. Второе – это был первый кафедральный храм Киевской Руси после ее крещения, который построил сам креститель Украины Владимир Великий. Учитывая это, как и в отношении Софии Киевской, к вопросу Десятинной церкви нужно подходить с точки зрения чувствительности всех церквей, которые являются наследниками Владимирового крещения. То есть речь идет обо всех конфессиях в Украине. Потому предоставление возможности вести богослужение тут лишь одной из современных конфессий – вызовет такие же дискуссии, как, например, передача Софии Киевской той или иной конфессии. Это основные причины, почему любое издевательство над фундаментом Десятинной церкви отзывается в сердце каждого украинца, который себя считает наследником Владимирового крещения. Я бы не хотел комментировать то, что звучит от тех, кто говорит, что лишь они имеют право. Считаю, нужно отходить от таких стереотипов и такого церковного ексклюзивизма, если мы хотим строить мир в Украине.