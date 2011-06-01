Тимошенко считает, что в ответе не за всех министров своего Кабмина

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает безосновательными заявления первого заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА о возможности возбуждения против нее еще одного уголовного дела относительно закупки лекарственных препаратов по завышенным ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Верховной Раде Украины.

«Тогда правительство было коалиционное, а Министерство здравоохранения – это была квота не партии «Батьківщина». Вы знаете, что на закупках сидел человек, который полностью является бизнес-партнером АЗАРОВА и, кроме того, за эти судебные дела в Америке персональную ответственность несет АЗАРОВ и его человек, который после того был министром здравоохранения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер добавила, что ее команда не отслеживала судебный процесс в США. «Мы не отслеживали эту тему именно потому, что если АЗАРОВ и его окружение хотят разобраться со своими бизнес-структурами, которые занимались коррупцией, то это их право – пусть разбираются», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, известно ли ей, кто был истцом по этому делу.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров заявил, что 20 мая «суд округа Орегон (штат Орегон, США) принял решение, в соответствии с которым в государственный бюджет Украины будет возвращено более 19 млн. долларов, незаконно потраченных правительством Ю.ТИМОШЕНКО на приобретение медпрепаратов по завышенным ценам через цепь посредников. 23 мая апелляционная инстанция подтвердила решение суда, отклонив требования защиты ответчика».

«Ответчиком по иску выступала корпорация «Олден Групп». Именно она вместе с украинской компанией «Интерфарм» была посредником при закупке вакцин, которую за средства украинских налогоплательщиков осуществило правительство ТИМОШЕНКО. Суд установил, что цена вакцин была завышена в несколько раз, и таким образом Украине был нанесен существенный ущерб», - сказано в заявлении.

В ответ в партии «Батьківщина» заявили, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО на имело отношения к закупке медпрепаратов по завышенным ценам.

Как отмечается в этом заявлении, «закупку лекарственных средств и вакцин, о которых идет речь в решении американского суда по иску "Укрвакцины", осуществляло не правительство Ю.ТИМОШЕНКО как коллегиальный орган, а Министерство здравоохранения по собственной инициативе».

В партии «Батьківщина» напомнили, что за закупки вакцин в Минздраве непосредственно отвечал заместитель министра Зиновий МЫТНИК как руководитель тендерного комитета министерства. «Это тот же МЫТНИК, который по личной инициативе Николая АЗАРОВА был назначен министром здравоохранения уже при власти ЯНУКОВИЧА», - сказано в заявлении.

«Об этом свидетельствует и тот факт, что Н.АЗАРОВ активно защищал своего ставленника во время рассмотрения в парламенте вопроса отставки З.МЫТНИКА в 2010 году, невзирая на то, что в коррупции З.МЫТНИКА обвиняли однопартийцы премьера из Партии регионов. В частности, депутат от ПР Валерий КОНОВАЛЮК в сентябре 2010 года заявлял такое: «Большинство претензий относительно злоупотреблений и коррупции в Минздраве, когда он (МЫТНИК) возглавлял тендерный комитет, касается, прежде всего, его. Под всеми документами, где Украина покупала препараты, медицинское оборудование в 3-5 раз дороже, стоит его подпись», - отмечается в заявлении партии.

Сегодня, 1 июня, первый заместитель генпрокурора Р.КУЗЬМИН заявил, что не исключает, что против Ю.ТИМОШЕНКО может быть возобновлено уголовное дело за злоупотребления в Министерстве здравоохранения.

«Если следователю поступят материалы Орегонского суда США или другие какие-то официальные материалы, уголовное дело в отношении Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО, которое касается машин скорой помощи и других злоупотреблений в Министерстве здравоохранения, может быть возобновлено», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Кроме того, отметил он, при достаточных основаниях может быть возбуждено еще одно уголовное дело. «Эти дела могут быть объединены, и следствие по ним возобновлено», - сказал он.