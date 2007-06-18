Мороз считает, что оппозиции бросила дело на пол дороги

На сегодняшний день парламент правомочен “во всех отношениях”. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сегодня во время согласительного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, парламент выполнил свою часть, которая касается процедуры выхода народных депутатов из фракций БЮТ и "Наша Украина".

В то же время, А.МОРОЗ отметил, что эта процедура еще окончательно не завершена самими этими политическими силами. Он считает, что должны быть проведены съезды этих блоков, которые должны утвердить решение по данному вопросу. «Пусть решают, и дают материалы в ЦИК», - сказал А.МОРОЗ. По его словам, на основании этих решений съездов ЦИК и должна принимать решение относительно прекращения депутатских полномочий. Он считает, что предыдущие решения съездов по этому поводу до объявления заявлений на сессии ВР являются неправомерными.

А.МОРОЗ сообщил, что подготовит еще одно письмо в Центральную избирательную комиссии по поводу ситуации со сложением депутатских полномочий представителями БЮТ и «Нашей Украины». По его словам, из ЦИК поступил ответ, где содержится ссылка на то, что на сегодня в судебном порядке решается вопрос о так называемом “обнулении списков”.

Он подчеркнул, что ЦИК также ссылается на закон о проведении внеочередных выборов, который недавно приняла Верховная Рада, пытаясь объяснить это тем, что он еще не вступил в действие. По его словам, таким образом ЦИК пытается объяснить свою бездеятельность.

А.МОРОЗ подчеркнул, что «это не аргумент, почему не работает ЦИК». Он отметил, что ряд народных депутатов Украины обратились в Генеральную прокуратуру по поводу бездеятельности ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 1 июня пресс-служба ПППУ сообщила, что Партия промышленников и предпринимателей не собирается давать согласие на „обнуление” избирательного списка блока «Наша Украина» на выборах 26 марта 2006 года. По словам руководителя секретариата ПППУ, народного депутата Льва ГНАТЕНКО, Межпартийный съезд блока «Наша Украина» состоялся без приглашения делегатов от ПППУ, а его решения приняты без соблюдения установленных законодательством и соглашением о создании блока процедур. Л.ГНАТЕНКО также сообщил, что ПППУ подала в Киевский апелляционный административный суд апелляционную жалобу, которой приостановлено решение Печерского районного суда в интересах «Нашей Украины».

16 июня Киевский Апелляционный Административный суд отказал Партии промышленников и предпринимателей Украины в рассмотрении апелляционной жалобы на решение Печерского суда. По словам депутата V созыва Николая ОНИЩУКА, это значит, что решение Печерского суда, который признал законным обнуление списков съездом Блоку «Наша Украина», вступило в законную силу.

Как известно, 11 июня члены ЦИК заявили на брифинге, что Центральная избирательная комиссия не может “обнулить списки” народных депутатов, а также признать избранными новых народных депутатов из-за отсутствия законодательной базы. В частности, по словам председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА, в законе “О внесении изменений в закон “О выборах народных депутатов Украины” и некоторых других законах” речь идет о том, что закон не вступает в силу со дня его опубликования, а вступает в действие только через 60 дней после опубликования.

По мнению В.ШАПОВАЛА, это значит, что нормы нового закона еще не вступили, а нормы старого закона, которые были исключены новым, уже на сегодняшний день не действуют. В частности, это касается и норм избирательного законодательства относительно процедуры “обнуления списков” и процедуры признания избранными народных депутатов по спискам политических партий и блоков вместо тех, которые выбыли.