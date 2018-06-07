Авария на ФСК «Море»: кто виноват и кому выгодно?

В пятницу, 27 мая на предприятии Феодосийская судостроительная компания «Море» произошла авария, поставившая под угрозу выполнение Украиной контракта на поставку Китаю 4 десантных кораблей на воздушной подушке «Зубр». Как сообщил УНИАН источник близкий к предприятию, кран-балка с помощью которого передвигали корпус первого «Зубра», изготовленного по китайскому заказу, не выдержал веса корабля и обрушился на него. В результате погибли, как минимум два человека, в том числе женщина-крановщик, еще один человек получил тяжелые травмы. Авария на ФСК «Море» может иметь поистине катастрофические последствия для всего военного кораблестроения Украины, которое и без того находится в очень тяжелом состоянии. В этой связи крайне важно выяснить, что стало причиной аварии на ФСК «Море» и кому это было на руку.

Человеческий фактор или..?

По данным источника УНИАН, момент аварии был записан на камеры мобильных телефонов несколькими работниками судоверфи, но сотрудники СБУ, прибывшие на место происшествия, заставили их стереть эти записи. Видимо не все выполнили распоряжение службы безопасности, так как 29 мая в YouTube появился ролик с записью происшествия. Но просмотр ролика не дает возможности разобраться в деталях происшествия, тогда как руководство ФСК «Море» давать разъяснения отказалось, но и факт аварии не опровергло. В принципе такой подход руководства ФСК понять можно, все-таки предприятие режимное и выполняло заказ не строительство сухогруза, а занималась постройкой высокотехнологичного военного корабля. Но затянувшееся молчание, на фоне массированной утечки информации, выглядит просто нелогично.

Интернет-изданию novoross.info источник на ФСК «Море» сообщил, что в ходе перемещения корпуса «Зубра» с помощью двух кран-балок, у механизма, поднимавшего корму, отказали тормоза. Из-за чего не выдержали опоры, и кран вместе с находившейся в нём женщиной-крановщиком упал на корпус корабля.

По состоянию на воскресенье 29 мая корабль висел на уцелевшей кран-балке. «Кроме того, что пострадали люди, с корабля слетели бронеплиты, произошла серьезная деформация корпуса. Более того, в результате падения крана произошла деформация несущих конструкций цеха. Стоит отметить, что цех уникальный – 52 метра высотой, второй в Европе по высоте, а в мире – третий. ЧП очень серьезного масштаба – корабль не могут сейчас опустить вниз, потому что нет самоубийцы, который готов сесть в кран и опустить корабль», – рассказал сотрудник завода.

Он также сообщил, что руководство завода пытается все списать на износ железа конструкции крана. Каждый из кранов, задействованных в перемещении корпуса «Зубра» подымает по 50 тонн, корабль весит 95 тонн, по некоторым данным ошибка была в том, что краны начали работать не синхронно.

Тут нельзя не вспомнить и том, что одна из главных проблем ФСК «Море», как собственно и других кораблестроительный предприятий Украины – это кадровый голод. За последние годы с простаивающих предприятий уволились сотни высококлассных специалистов, вернуть которых на предприятие, даже после получения заказа, очень не просто. Что касается ФСК «Море», то с этого предприятия некоторые сотрудники уходили работать на российские кораблестроительные предприятия аналогичного профиля. По данным источника на предприятии, погибшая крановщица ранее работала сварщицей и только недавно переучилась на новую специальность.

В итоге наиболее явной причиной аварии можно считать пресловутый человеческий фактор, который возможно был усугублен износом оборудования. Понятно, что с этим вопросом будет разбираться межведомственная комиссия, которая, опять таки по данным источников, уже работает на предприятии.

Кому выгодно?

Гибель людей – вот главная трагедия, и на этом фоне рассуждать о том, кто мог оказаться в выигрыше от последствий аварии на ФСК «Море», мягко говоря, неуместно. Но, как говорится, из песни слов не выбросишь. Контракт на строительство четырех кораблей «Зубр» был подписан в конце 2008 года и вступил в силу в мае 2009-го – после подписания межправительственного украинско-китайского соглашения по обеспечению выполнения этого контракта. Условия соглашения предполагают строительство двух кораблей в Феодосии на заводе “Море” и еще двух в Китае — с последующей передачей технической документации заказчику. Китайский контракт сразу же начали рассматривать через призму взаимоотношений с российским ОПК. Дело в том, что "Зубр" был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (РФ) в 1980-х годах. Узнав о заключении контракта с Китаем, россияне заявили о своих авторских правах на «Зубр» и отказались поставлять комплектующие к нему, которые производятся только российскими предприятиями.

Раздражение россиян легко понять, особенно учитывая, что китайцы долго "прорабатывали" украинских и российских кораблестроителей параллельно, прежде чем был заключен контракт с Украиной. В России китайцам выдвинули жесткие условия с требованием сначала заказать в РФ строительство серии до 15 кораблей, и только потом получить на руки техническую документацию на них. Мы же пошли на серьезные уступки и выиграли, хотя и получили кучу проблем с изготовлением тех комплектующих, которые производят для «Зубров» предприятия РФ и спорную ситуацию вокруг авторских прав. Но на этом россияне не успокоились.

4 мая 2010 года в ходе встречи с руководителем Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) России Романом Троценко, премьер-министр РФ Владимир Путин поручил ему взять под личный контроль вопрос включения в состав ОСК николаевского «Зоря-Машпроект» и феодосийского завода «Море».

"В рамках работы с нашими украинскими коллегами мы рассматриваем вопрос об интеграции двух больших украинских предприятий - "Зоря-Машпроект" (это очень сильный завод по производству судовых турбин, который может производить также газовые турбины) и феодосийского завода "Море" (большой завод по производству судов из легких сплавов, из алюминия). Оба – государственные предприятия Украины, они в данный момент имеют трудности с загрузкой и при интеграции их с ОСК мы могли бы решить вопрос", - сообщил Троценко премьеру РФ. Путин, в свою очередь, отметил: "Мы договаривались с партнерами, что эти вопросы будут проработаны. Возьмите их под самый серьезный контроль. Да что под контроль - надо принимать прямое участие в проработке этих вопросов по объединению предприятий там, где есть заинтересованность с обеих сторон".

Как видим по прошествии года, особой заинтересованности с украинской стороны не оказалось – никто в ОСК интегрироваться не спешит. Вместо этого ФСК «Море», а вместе с ней и «Зоря-Машпроект» как поставщик двигателей для «Зубров» работали над выполнением китайского контракта. И тут такое происшествие. Нет сомнений, что в российских СМИ начнется компания по дискредитации ФСК «Море», направленная на окончательный срыв китайского контракта.

Вот уж действительно — не было бы счастья, да несчастье помогло. Но тут можно вспомнить и о том, что 29 сентября 2009 г. в автомобильной аварии близ Ялты погиб вице-консул посольства Китая в Украине, приехавший посетить ФСК «Море». ДТП произошло, когда кортеж китайской делегации столкнулся с автомобилем ВАЗ, выехавшим на встречную полосу движения. Также был травмирован военный атташе посольства Китая. Вину за ДТП вначале возлагали на погибшего водителя "жигулей", затем на водителя вице-консульского «мерседеса», затем эта история тихо сошла со страниц СМИ. Но после аварии на ФСК «Море», нехорошие подозрения так и лезут в голову.

Упавший кран китайцев не спугнет

На первый взгляд, вопрос кажется решенным – после случившегося на феодосийском заводе китайцы откажутся от контракта с Украиной и вернутся к переговорам с РФ. Но, по мнению директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентина Бадрака, ситуация отнюдь не так безнадежна. «Мы имеем дело с нештатной производственной ситуацией, но, на мой взгляд, она не настолько масштабна, чтобы кардинально повлиять на контракт. Я хочу подчеркнуть, что контракт на поставку «Зубров» интересен Китаю, в первую очередь, с точки зрения получения технологий их дальнейшего строительства в Китае. Эти технологии китайская сторона может получить вне зависимости от того, упал кран или нет», - отметил эксперт.

Вместе с тем он убежден, что из аварии на ФСК «Море» необходимо извлечь уроки. «В целом производственная дисциплина оборонных предприятиях не только Украины, но и всего постсоветского пространства, очень сильно упала. Это произошло и в связи с оттоком квалифицированных кадров, и в по причине отсутствия инвестиций в модернизацию производственных мощностей предприятий. Нет того уровня контроля за процессами производства на предприятиях ВПК, который был в СССР. Поэтому и возникают ситуации, когда заказчик отказывается от продукции, ссылаясь на ее низкое качества. Так было с поставкой украинской бронетехники Ираку. Иордания забраковала украинские бронетранспортеры, Греция в свое время высказывала претензии к качеству украинского «Зубра», построенного на том же ФСК «Море», - напомнил Бадрак, - Но это не только украинская проблема. Самый крупный скандал за последние десятилетия относительно некачественной военной техники — это отказ Алжира от крупной партии российских истребителей МиГ-29. Более 30 машин были забракованы алжирцами в связи с их низким качеством».

Подытоживая, директор ЦИАКР отметил, что, авария на ФСК «Море» может являться одним из результатов сугубо потребительского отношения к предприятиям ОПК со стороны украинской власти.

Антон Лосев