Табачник: у меня почти каждый месяц бывает «возбужденный» посол США

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что советы посла США в сфере образования направлены на откат Украины к третьему миру.

Об этом он сказал в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы».

«Я выступаю за то, чтобы при поступлении в университет учитывались три фактора. Первый фактор – это ЕГЭ (единый государственный экзамен), или ЗНО (внешнее независимое оценивание) по-нашему. Второй фактор – это накопительный балл аттестата. И третий – это балл университета. И вот когда американские советчики все время нам говорят, что университет нужно отстранить от этого… У меня практически каждый месяц бывает американский посол. Он очень возбужден, взбудоражен тем, что Украина пытается выйти на мировой опыт поступления в университет», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Отвечая на вопрос, почему посол США взбудоражен, министр сказал: «Потому что, наверное, хотелось, чтобы мы как можно быстрее откатывались к серому третьему миру, к уровню дебилизма экваториальных стран».

«Я ему говорю, что в Америке из нескольких тысяч университетов нет ни единого – Принстон, Йель, Гарвард, Джорджтаун, – где бы университет был отстранен от отбора абитуриентов. Почему же вы, господин посол, пытаетесь дебилизировать украинский, российский, белорусский et cetera университет? Они тоже должны иметь право», - подчеркнул он.

Д.ТАБАЧНИК отметил, что американский посол повторяет взвешенные дипломатические инструкции о том, что тестирование – это очень прозрачный путь, ликвидирующий коррупцию.

«На что я ему отвечаю, что если бы в наши вузы поступали по рекомендательным письмам сенаторов и конгрессменов, как в США, то я думаю, что я бы не выжил даже в бронированном автомобиле. Представляете, взял два письма у депутатов Верховной Рады – и поступил в Киевский университет, взял три письма – и поступил в Киевский институт международных отношений. Не будем обвинять американского посла, он трудится как умеет. Речь о другом. О том, что наши университеты, российские университеты должны быть полноправными игроками на мировом рынке образования», - сказал он.

Министр подчеркнул, что во всем мире при поступлении в ВУЗ учитываются три фактора: тестирование в любой форме, накопительный результат по средней школе, балл университета.