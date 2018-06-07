Как достучаться до главы государства? Факты нарушений свободы слова

Янукович просил дать ему конкретные примеры притеснений СМИ. Глава Союза журналистов Лубченко в открытом письме президенту приводит 11 таких примеров... Открытое письмо Президенту Украины В.Ф.Януковичу Уважаемый Виктор Федорович! Обращаясь к нашим коллегам по случаю Международного дня свободы прессы, Вы призывали привести конкретные примеры нарушений в государстве свободы слова и пообещали отреагировать на них.

Вообще-то во время Вашей президентской каденции мы не раз пытались достучаться до Вас по поводу болезненных проблем украинской журналистики, но, к сожалению, конкретных сдвигов не увидели.

Что же, предпримем новую попытку.

И начнем со свежайшего факта...

Факт первый 18 мая 2011 года в 9.00 оператором «Воля» была прекращена трансляция популярного черкасского независимого телеканала «Антенна-плюс».

Администрация кабельного провайдера, который является монополистом на местном рынке кабельных сетей, никоим образом не сообщила ТРК об отключении. Оно произошло вопреки действующей лицензии на вещание ТРК «Антенна-плюс», что действует до 2016 года. Согласно с ее условиями, ООО «ТРК «Антенна-плюс» должна осуществлять вещание в кабельных сетях города Черкассы в объеме 24 часа в сутки.

На многочисленные обращения телезрителей раздаются заявления от администрации кабельного оператора, что «Антенна» переведена на «цифру». От общения с представителями телеканала должностные лица «Воли» отказываются.

И понятно почему: ТРК «Антенна-плюс» имела около 36 тысяч абонентов в базовом пакете оператора - «Украина». Цифровая сеть «Воли» в Черкассах насчитывает не более нескольких сотен подключений. То есть перевод ТРК «Антенна-плюс» в цифровой формат означает лишение десятков тысяч черкащан права на получение информации и возможности просмотра независимого местного вещания. А учитывая, что многоканальная телевизионная сеть, которая принадлежит «Воле», является практически единственным средством (не учитывая Интернет-вещания) доставки контента телеканала абонентам города, прекращение трансляции означает уничтожение единственного независимого телеканала, который работал в Черкассах.

На протяжении многих лет СМИ, объединенные названием «Антенна», остались свободными и критически настроенными по отношению к любой власти. Однако свободу слова удалось сохранить и во время «преступного режима Кучмы», и во времена «демократического режима Ющенко».

После назначения председателем ОГА Сергея Тулуба началась новая волна давления и репрессий. Попытки рейдерского захвата СМИ, угрозы со стороны местных власть предержащих и силовых структур, давление на оператора кабельных сетей с требованием прекратить трансляцию телеканала, угрозы рекламодателям и распространителям прессы – вот только некоторые факторы новой информационной политики в области.

Факт второй По настоянию главы Черкасской областной государственной администрации Тулуба в прошлом году освобожден от должности генерального директора областной государственной телерадиокомпании известный и авторитетный журналист Калиниченко. Свое решение господин Тулуб в письме к Госкомтелерадио мотивировал тем, что КРУ при ревизии в 2007-2008 годах обнаружило финансовые нарушения в ОГТРК на сумму 716,36 тыс. грн. Однако еще задолго до написания господином Тулубом этого письма СБУ и прокуратура отказали в возбуждении против Калиниченко уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Тогда нашли другую зацепку: имея устное согласование предыдущего руководителя Госкомтелерадио, Михаил Калиниченко читал лекции в отделении журналистики Черкасского университета. И это поставили ему в вину, хотя даже госслужащим разрешена научно-педагогическая деятельность, а генеральный директор ОГТРК – приравнен к государственному служащему лишь в части социальной защиты.

Похоже, для руководства Черкасской ОГА, как и для руководства Госкомтелерадио, не существуют Конституция, законы Украины, выводы Генеральной прокуратуры Украины.

Факт третий Очень напряженная ситуация сложилась между редакцией Сахновщинской районной газеты «Колос» и районным советом (Харьковская область). Провоцирует эту ситуацию председатель райсовета Прядко.

Еще летом прошлого года райсовет начал процедуру ликвидации юридического лица – редакции газеты «Колос». Самостоятельно, без решения коллектива редакции, который тоже является соучредителем газеты. Чем было обосновано такое решение – неизвестно: вот уже несколько лет, как предприятие является прибыльным, держит стабильный тираж, заработная плата работникам выплачивается своевременно, коллектив подобран по профессиональным и моральным качествам. Какая причина ликвидации и реорганизации предприятия? На этот вопрос от районного совета работники редакции так и не получили обоснованного ответа.

Вместо этого райсовет во главе с председателем Прядко, но без решения сессии (что является нелегитимным) подал на редакцию иск в Харьковский хозяйственный суд о признании недействительным учредительного договора, устава, а также об отмене государственной регистрации.

Факт четвертый Раздельненскую районную газету «Вперед» (Одесская область) лихорадит с того времени, как районный совет в марте 2008 года с нарушением закона освободил от должности редактора Татьяну Хамардюк. С тех пор сменялись редакторы, а лучше не становилось. Потому что не в них, как теперь видно, была причина, а в основателях газеты, точнее – в руководителях райсовета и райгосадминистрации, которые подминали под себя газету.

Татьяна Хамардюк не смирилась с произволом местных чиновников, обратилась в суд. Почти три года длилось рассмотрение дела о ее незаконном освобождении в судах разных уровней. Наконец 21 января этого года Апелляционный суд Одесской области поставил точку :

Хамардюк восстановлена на работе.

Но в редакции ее ожидали новые «сюрпризы» от власти: руками депутатов райсовета чиновники ликвидировали редакцию. Главой ликвидационной комиссии был назначен и.о. председателя райсовета Бакланов (он же, кстати, и подписывал газету). А когда Татьяна Хамардюк на основании решения суда приступила к исполнению своих редакторских обязанностей и по актам получила редакционную печать, против нее в Раздельной начали новый самосуд. Вот что она пишет:

«Газета «Вперед» в 05.02.2011 году опубликовала сообщение о краже печати КП «Редакция газеты «Вперед». Сообщение подписал глава ликвидационной комиссии, и.о. председателя Раздельненского районного совета В.В. Бакланов.

Конечно, печать не похищена, а находится у меня, поскольку решением Апелляционного суда Одесской области с 21 января 2011 года я восстановлена в должности главного редактора КП «Редакция газеты «Вперед». Об этой ситуации 9 февраля я сообщила прокурору Раздельненского района. Вместе с обращением, заверенным печатью редакции, прокуратуре была предоставлена копия акта приема-передачи печати редакции главному редактору. Но прокуратура не отреагировала на эту информацию.

Для опровержения недостоверной информации о краже печати я подготовила сообщение в газету «Вперед», которое должно было быть опубликовано 12 февраля. Но Бакланов в письменном виде приказал заместителю редактора Т.В. Мегере снять со страниц газеты сообщение-опровержение. Одновременно В.В. Бакланов обратился к прокурору района с тем, что, мол, Т. Хамардюк незаконно завладела печатью и ключами от кабинета и сейфа редакции газеты «Вперед».

Вот тут прокуратура не замешкалась и оперативно подала документы в районный отдел внутренних дел. Уже 14 февраля по указанию прокуратуры вопросом «незаконного завладения» редакционными атрибутами власти занялась районная милиция. Но, как оказалось, печать была передана актом приема-передачи, а ключи – добровольно, в присутствии работников редакции».

Факт пятый Журналисты Днепропетровской области возмущены обстоятельствами увольнения своего коллеги Владимира Глядченко с должности директора Никопольського КП «Телерадиокомпания «Южная заря». С ним разорван контракт и при этом нарушен ряд конституционных прав гражданина Украины на труд.

Во-первых, контрактная форма трудового договора в соответствии с Кодексом законов о труде, Хозяйственным кодексом, Законом «О местном самоуправлении в Украине», Законом «О печатных СМИ (прессе) в Украине», «О телевидении и радиовещании», как и любым другим Законом Украины не определяется как обязательная для главного редактора (руководителя) коммунального СМИ в отличие от руководителя госпредприятия. По этому поводу есть разъяснение Конституционного суда Украины от 09.07.1998 г. №17/81-97.

Во-вторых. В решении сессии райсовета от 22 апреля 2003 года «О переименовании КП «Редакция газеты «Южная заря» пункт 3 провозглашает: «Назначить Глядченко Владимира Петровича руководителем КП ТРК «Южная заря» (в решении отсутствует пункт о необходимости заключения контракта).

1 февраля 2007 года после длинных переговоров Глядченко вынудили подписать контракт, который вступил в действие с 1 февраля 2007 года, его действие заканчивалось 31 декабря 2007 года. Дальше, по нормам трудовых отношений, должна идти его пролонгация ИЛИ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ. Сессия райсовета 19 июня 2009 года (прошло полтора года от окончания действия предыдущего) принимает решение о заключении контракта с 1 января 2009 года до 18 апреля 2011 года. Практически два года директор ТРК работал без контракта. А допущение руководителя к работе по окончании действия контракта, объясняется в Законе «О труде», является пролонгацией действия трудовых отношений в бессрочном сроке.

В-третьих. В обоих имеющихся контрактах прописано: п.5.5 – за два месяца до окончания срока действия контракта он может быть при согласии сторон продлен, или заключен на новый или другой срок. Однако председатель райсовета и глава райгосадминистрации никаких переговоров об окончании контрактов с Глядченко не вели ни в устной, ни в письменной форме.

В-четвертых. Районный совет принимает решение 08.04.2011 года об окончании действия контракта с руководителем КП ТРК «Южная заря» и освобождает его от должности 18 апреля 2011 года, когда он находился на стационарном лечении. Срок действия первого больничного с 29 марта по 13 апреля 2011 года. 14 апреля он вышел на работу и написал приказ о том, что по рекомендации врача (получил направление) нуждается в дальнейшем обследовании и лечении, потому выбывает в отпуск за отработанный срок. 15 апреля у него произошел гипертонический криз и скорая медицинская помощь доставила его в больницу.

«Считаю, что вся незаконная процедура освобождения меня с должности, связана с личными амбициями нынешних руководителей района, вызванными острыми критическими материалами, которые печатала газета одно время о разворовывании имущества прежнего агрокомбіната “Никопольський» (база отдыха, пионерский лагерь, база спортклуба «Колос», систем орошения и др.), которое не было передано в собственность территориальных общин. Некоторые «герои» этих публикаций и до нынешнего времени занимают ответственные должности. Рассматриваю факт освобождения меня с должности, как месть за критику, притеснение свободы слова и препятствование профессиональной деятельности», - пишет Глядченко.

Факт шестой Аналогичная ситуация сложилась в городе Славуте на Хмельниччине. Городской председатель Василий Сидор вот уже несколько лет создает нестерпимую обстановку в редакции горрайонной газеты «труженик Полесья». Редактор газеты Вера Мальчук выиграла за это время 17 судов. А городскому председателю все не терпится лишить ее должности. Хотя на эту должность она избрана трудовым коллективом редакции еще в 1991 году. Но ее опять «достают» требованием подписывать контракты. Действие заключенного 7 апреля 2009 года заканчивается в этом году 1 июня.

Господин Сидор, сообщая Вере Мальчук об окончании контракта, пишет: «Надеюсь, Вы согласитесь на дальнейшую деятельность в КП «Редакция газеты «труженик Полесья» и с присущими Вам совестью и самоотверженностью будете направлять свои усилия, профессиональные знания и большой практический опыт для достижения новых достижений газеты».

Если это – не фарисейство, то что же?

Факт седьмой С первых дней работы новоизбранный Белопольский райсовет (Сумская область) во главе с председателем Кубраком начал давление на газету «Белопольщина» и лично редактора.

Господин Кубрак дал незаконные поручения провести проверку газеты контрольно-ревизионным отделом в Белопольском районе. К этой проверке была привлечена прокуратура. Невзирая на наличие решения суда о том, что редакция не является подконтрольным учреждением КРУ, в январе с.г. редакцию опять попробовали проверить. К тому же первая попытка проверки произошла во время официального отпуска главного редактора, о чем знал начальник КРВ в Белопольском районе.

Впрочем председатель районного совета Кубрак лично настаивал, чтобы редакция забрала из КРВ письма об отпуске редактора, и проверка началась в отсутствие руководителя. Он угрожал заместителю Галун тем, что соучредители большинством – районный совет и райгосадминистрация – примут решение о ее отстранении от должности и назначат нового заместителя, который «молча сделает все, что мы скажем». После таких угроз с женщиной произошел гипертонический криз, в редакцию вызывали «скорую помощь» и заместитель, которая имеет 37 лет стажа работы в редакции, находилась на больничном.

После выхода редактора из отпуска КРВ пришел на проверку, и коллектив, руководствуясь решением суда и другими законодательными актами, отказал в проверке. На редактора был составлен протокол о препятствовани проверке, а затем вынесено постановление об административном правонарушении по признакам ч. 1 ст. 162/2 КУпАП.

И это при том, что редакция согласовывает штатное расписание с соучредителями, план доходов и расходов, за их подписями утверждает подписную цену газеты, ежемесячно и в конце года постоянно отчитывается в финансовом управлении райгосадминистрации. Ежегодно ее проверяют представители всех фондов, предоставляются отчеты во все инстанции. Редакция не имеет задолженности. К тому же последние пять лет работает с прибылью. За последние три года не получила ни копейки бюджетных средств, использует лишь деньги, заработанные собственной хозяйственной деятельностью.

Имеет высший среди коммунальных газет области тираж – 7 тыс. 800 экземпляров по состоянию на 1 января 2011 года.

Но председатель районного совета и несколько депутатов, очевидно, имея относительно кресла редактора свои виденья, продолжают давление и вмешательство в финансово-хозяйственную деятельность редакции. Решение главных вопросов социально-экономического развития района отходят на другой план, потому что большей проблемы, чем «наведение порядка» в прибыльной газете с самым большим в области тиражом у власти нет. На редакцию брошены все наличные резервы админресурса: КРУ, прокуратура, депутатская комиссия

Факт восьмой 6 февраля 2008 года Кабинет Министров Украины постановлением №34 постановил повысить с 01.02.08 на 45 процентов должностные оклады руководящих работников, специалистов и служащих. Соответственно должны были быть пересчитаны пенсии неработающим прежним журналистам.

На то время редакция газеты «Горизонты Изюмщины» (Харьковская область) не имела средств для повышения должностных окладов работников, а следовательно, не был осуществлен и пересчет пенсий.

Оклады журналистам редакции повысили лишь в декабре 2008 года. И с тех пор журналисты-пенсионеры не могут добиться, чтобы им сделали пересчет пенсий.

Вот и заместитель председателя Пенсионного фонда Украины Максимчук в письме от 25.11.2010 №2140/02-20 разъясняет, что для пересчета пенсии законные основания отсутствуют. На основании какой статьи какого закона Украины нельзя этого сделать – никто в Пенсионном фонде не может и не хочет объяснить людям.

Рассказывают, что в Изюмском отделении Пенсионного фонда этот вопрос обсуждался даже на собраниях работников отделения. Мнение выступающих было единодушным: пенсию не пересчитывать!

Так что, теперь вопрос размеров пенсий будет регулироваться не Законом Украины, а голосованием на собраниях работников местных аппаратов отделений Пенсионного фонда?

На мое письмо председателю Пенсионного фонда Зайчуку другой заместитель – Никитенко сообщила: ответ вам был предоставлен письмом от 25.11.2010.

Круг замкнулся?

Факт девятый Сессия Житомирского областного совета в 08.09.2010 г. приняла решение выделить субвенцию бюджета Овруцкого района на укрепление материально-технической базы газеты «Овруцкий голос» в части 10 тыс. гривен.

Это решение продублировал Овруцкий райсовет. Овруцкой районной госадминистрации как распорядителю средств надлежало обеспечить проведение их выплаты.

(На сессии присутствовал председатель РГА Левкивский, все депутаты единогласно приняли такое решение).

Но впоследствии, в кабинете то ли председателя РГА, то ли начальника финуправления, по-видимому, решили продемонстрировать независимой газете и ее редактору, кто в районе хозяин и, невзирая на конкретные решения сессий областного и районного советов, редакция так и не получила эти 10 тысяч гривен.

Разве это не притеснение свободы слова? Правда, финансовое.

В конце хочу прибавить, что основатель газеты «Овруцкий голос» - первой независимой газеты на Житомирском Полесье –заслуженный журналист Украины Иван Петрович Дубницкий, который не раз испытывал преследования за принципиальность, правдивость и объективность своих газетных выступлений. Он более чем 11 лет работал редактором районного еженедельника «жизнь и слово» (Народицкий район Житомирской области), при нем тираж вырос в 8 раз, газета стала победителем многих всеукраинских конкурсов. Из-за критики действий прошлой власти, под давлением местных чиновников, редактор вынужден был написать заявление об увольнении. Учредил независимую газету, которая пользуется авторитетом у населения, но опять, кажется, встретил сопротивление. Теперь уже новой власти, за которую когда-то и сам агитировал.

Факт десятый В апреле газета «Оржицкие вести» (Полтавская область) напечатала на коммерческой основе благодарность работников Яблунивского фельдшерско-акушерского пункта народному депутату Украины Сергею Гордиенко за оказанную материальную помощь для ремонта помещения пункта. Сразу после выхода газеты в свет ее редактору Баганцу позвонил председатель Оржицкой государственной администрации Рыбачев и в грубой форме требовал написать заявление на освобождение от должности. В этот же день Баганца вызывали к председателю райгосадминистрации и в то же время к председателю районного совета Карлова, где было поставлено требование – увольнение по собственному желанию или на следующую сессию районного совета соучредителями будет внесена новая кандидатура на должность редактора.

Баганец работает редактором газеты тринадцатый год и избирался на эту должность собранием трудового коллектива.

На протяжении 5 месяцев 2011 года в поддержку газеты из районного бюджета не выделено вообще средств.

Районная государственная администрация, районный совет отказались заключать договоры на освещение их деятельности на колонках газеты, хоть редакция газеты в полном объеме выполняла заказ соучредителей.

Уважаемый Виктор Федорович! Приведенные выше факты касаются местных средств массовой информации.

Конечно, из Киева тяжело наблюдать, что делается в городах и районных центрах. Но неужели и процессы, которые происходят в столице, тоже невидимы?

Вот факт одиннадцатый Еще 15 марта прошлого года тогдашняя заместитель главы Вашей администрации Анна Герман в своем интервью относительно назначения новых руководителей государственного медиасектора на вопрос, планируется ли замена руководителя Национальной радиокомпании, ответила: «Мы сейчас думаем над этим. Когда завершится срок господина Набруско, думаю, мы будем делать изменения и в этом направлении».

Я сразу обратился к госпоже Герман, призвав ее не делать поспешных выводов, встретиться с Виктором Набруско, выслушать его мнение, убедиться в его государственнической, патриотической позиции.

Госпожа Герман не обратила внимания на это обращение.

20 июня 2000 года тогдашний Государственный комитет информационной политики, телевидения и радиовещания Украины (в настоящее время Государственный комитет телевидения и радиовещания – Госкомтелерадио) назначил Набруско Виктора Ивановича президентом Национальной радиокомпании Украины, заключив с ним контракт до 19.06.2005 года. Срок действия настоящего контракта был продлен с 19.06.2005 до 18.06.2010 г.

18.06.2910 приказом Госкомтелерадио №163-5 он освобожден от должности президента Национальной радиокомпании Украины в связи с окончанием срока контракта.

Но в соответствии с ч. 2 ст. 39-1 Кодекса законов о труде Украины трудовые соглашения, перезаключенные один или несколько раз, считаются такими, которые были заключены на неопределенный срок. И следовательно, в данном случае не было оснований для увольнения Набруско Виктора Ивановича.

На свое письмо к Генеральной прокуратуре Украины НСЖУ получила ответ, где четко сказано, что увольнение Набруско произошло с нарушением устава НРКУ, согласно с которым руководитель радиокомпании назначается и освобождается от должности Кабинетом Министров Украины.

Не обратили внимания в Госкомтелерадио на еще одно обстоятельство. До сих пор фактически остается действующей норма устава НРКУ, которую можно изменить лишь законом, о том, что управление компанией осуществляет ее президент, который назначается и освобождается от должности Кабинетом Министров Украины по предоставлению Наблюдательного совета радиокомпании.

16 июля прошлого года состоялось расширенное заседание секретариата НСЖУ, в котором приняли участие Премьер-министр Н.Я. Азаров и председатель Госкомтелерадио Ю.О. Плаксюк. Затрагивался там и вопрос освобождения В.И. Набруско. Премьер-министр и председатель Госкомтелерадио обещали исправить ситуацию.

Доверившись таким важным лицам, наш коллега заявление в суду не отнес, определенное время потерял, вопрос, к сожалению, не решен.

Секретари Союза по этому поводу обратились с письмом к Вам, но ответа не получили.

Вызывает тревогу и то обстоятельство, что за последних полгода распространение программ Национальной радиокомпании Украины сократилось на треть, в первый раз за почти 90-летнюю историю украинское радио фактически исчезло из длинного и средневолнового диапазона.

Нынешнее руководство Национальной радиокомпании ликвидирует украинскую редакцию иновещания – службу, которая 60 лет работает в международном эфире.

Как утверждается, впоследствии будет ликвидировано также вещание на английском, немецком и румынском языках. Вместо программ, специально подготовленных для украинцев мировой диаспоры, будут звучать программы внутреннего вещания Украинского радио.

Вот так – в то время, когда соседние государства наращивают объемы своего вещания на заграницу, Украина его уменьшает – и это не тревожит ни Совет по национальной безопасности и обороне, ни другие государственные структуры?

Распространяется информация о том, что новые владельцы Укртелекома намереваются отказаться от услуг проводного радио, а это значит, что так называемые радиоточки – самое распространенное и самое демократическое средство массовой коммуникации, любимец миллионов – вскоре будет окончательно уничтожено.

Уважаемый Виктор Федорович! В письме приведены не все факты притеснений средств массовой информации и журналистов – их, к сожалению, больше.

Вы не раз подчеркивали роль свободной журналистики в построении гражданского общества. И в этом мы с Вами едины.

Если Вы готовы услышать 18 тысяч членов Союза – секретари НСЖУ готовы встретиться с Вами, чтобы детальнее обсудить ситуацию.